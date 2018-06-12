Губернатор Флориды объявил 12 июня Днем памяти жертв бойни в Орландо

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Власти штата Флорида учредили День памяти 49 жертв бойни, произошедшей два года назад в ночном клубе Florida Pulse в городе Орландо. Соответствующий указ издал в понедельник губернатор Флориды Рик Скотт.

"Я провозглашаю 12 июня Днем памяти Pulse во Флориде как дань памяти 49 невинных жертв, лишившихся жизни во время этого ужасающего нападения на ночной клуб в 2016 году", - отметил губернатор в опубликованном указе.

Он также постановил каждый год в этот день проводить минуту молчания в 09:00 по местному времени. Во вторник в этой связи флаги США на государственных учреждениях по всему штату будут приспущены.

Нападение на расположенный в Орландо клуб Florida Pulse, где собирались лица нетрадиционной сексуальной ориентации, было совершено 12 июня 2016 года. 29-летний американец афганского происхождения Омар Матин убил 49 человек и ранил еще 53, он был застрелен полицией. Эта атака считалась самой кровавой в новейшей истории США. По данным властей, Матин поддерживал террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).