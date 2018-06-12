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Госсекретарь США поздравил россиян с национальным праздником

Общество
12 июня, 2:09 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, июня. /ТАСС

Помпео отметил, что в День России Штаты чествуют устремления граждан РФ "к демократическим принципам универсальной свободы, гражданским свободам и верховенству закона"

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ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео поздравил россиян с национальным праздником - Днем России.

"От имени президента США [Дональда Трампа] и [всего] американского народа я поздравляю Российскую Федерацию и народ России с Днем России. В этот день мы чествуем граждан Российской Федерации и их устремления к демократическим принципам универсальной свободы, гражданским свободам и верховенству закона", - говорится в кратком письменном заявлении Помпео.

День России отмечается 12 июня.

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Персоны
Трамп, Дональд Помпео, Майкл (Майк)
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