Госсекретарь США поздравил россиян с национальным праздником

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео поздравил россиян с национальным праздником - Днем России.

"От имени президента США [Дональда Трампа] и [всего] американского народа я поздравляю Российскую Федерацию и народ России с Днем России. В этот день мы чествуем граждан Российской Федерации и их устремления к демократическим принципам универсальной свободы, гражданским свободам и верховенству закона", - говорится в кратком письменном заявлении Помпео.

День России отмечается 12 июня.