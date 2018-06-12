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Каракас возглавил список самых дорогих городов для иностранцев

Общество
12 июня, 3:33 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 12, июня. /ТАСС

К этому привела гиперинфляция на фоне экономического кризиса в Венесуэле, отмечает агентство ECA International

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© REUTERS/Marco Bello

ЛОНДОН, 12 июня. /ТАСС/. Каракас (столица Венесуэлы) возглавил список самых дорогих городов мира для иностранцев. Об этом говорится в распространенном во вторник глобальном исследовании о стоимости проживания (Cost of Living Index), подготовленном консалтинговым агентством ECA International.

Причиной этого называется гиперинфляция на фоне острейшего кризиса экономики латиноамериканской страны. "Экономическая ситуация в Венесуэле стала чрезвычайно нестабильной, что привело к тому, что инфляция за год, до марта 2018 года, достигла поражающего воображения показателя в 7000%, из которых 1800% - за последние полгода, - прокомментировал этот результат заведующий производственным отделом ECA International Стивен Килфеддер. - Стоимость товаров выросла по экспоненте на фоне ухудшения экономической и политической ситуации, и, несмотря на то, что стоимость национальной валюты, боливара, рухнула, Каракас оказался наверху рейтинга стоимости проживания".

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Далее сразу четыре позиции в списке занимают исключительно швейцарские города. Это вызвано тем, что швейцарский франк продолжает оставаться дорогим, а цены на продовольствие - очень высокими. Вторую строчку занимает Цюрих, за ним идут Женева (3), Базель (4), Берн (5).

Всего же европейские города занимают треть первой сотни самых дорогих мест для проживания иностранцев, а 18 новых городов впервые попали в Топ-100. Причиной этого называется в первую очередь единая европейская валюта, усилившая свои позиции.

Остальная первая десятка рейтинга выглядит следующим образом: Луанда (Ангола, 6), Токио (Япония, 7), Сеул (Южная Корея, 8), Осло (Норвегия, 9), Шанхай (КНР, 10). Лондон, который в 2017 году после референдума по Brexit и вызванного этим падением фунта впервые за десятилетие покинул первую сотню рейтинга, оказавшись на 139-й строчке, на этот раз поднялся до 109-й позиции. Самым дешевым британским крупным городов назван североирландский Белфаст - 164.

Москва продолжает дорожать

Москва также продолжила дорожать для иностранцев. В нынешнем рейтинге она оказалась на 54-й строчке, прибавив две позиции по сравнению с декабрьским исследованием. В то же время авторы рейтинга указывают на то, что иностранных гостей российской столицы могут ждать приятные сюрпризы.

"Хотя Москва может быть особенно дорогой для иностранцев, футбольные болельщики, которые направляются на чемпионат мира в этом месяце, будут приятно удивлены, когда узнают, что расходы на общественный транспорт очень низки, а поесть для британцев будет дешевле, чем на родине. В то же время, они должны быть готовы к лондонским ценам на выпивку", - сказал Килфеддер.

В качестве примера указывается, что билет в кино в Москве стоит в среднем $8,5, что в два раза меньше, чем в Цюрихе, а литр бензина обойдется в 2,6 раза дешевле, чем в Гонконге. В то же время, средняя чашка капучино в Москве стоит $4,7, что дороже, чем в Гонконге, Нью-Йорке и Лондоне и уступает лишь Цюриху ($6). Бокал пива в баре обойдется в российской столице почти столько же, сколько в Лондоне - около $9.

Как составляется рейтинг

При составлении рейтинга ECA International оценивает потребительскую корзину товаров и услуг, которые доступны рядовому иностранцу. Эксперты оценивают цены на продукты питания, такие как мясо, рыба, бакалейные товары, фрукты и овощи. При составлении рейтинга также учитывается финансовая доступность досуга, повседневных услуг, одежды, товаров для дома, алкоголя и табака. Некоторые расходы на проживание, такие как аренда жилья, плата за коммунальные услуги (электричество, газ и вода), покупка автомобиля и плата за обучение в школе не учитываются в исследовании, так как обычно входят в пакет, который работодатель оплачивает сотруднику при направлении его в долгосрочную командировку.

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