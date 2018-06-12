В Южной Корее на 699% выросли продажи литературы, связанной с КНДР

СЕУЛ, 12 июня. /ТАСС/. Продажи литературы, связанной с КНДР, значительно увеличились в Республике Корея на фоне улучшения межкорейских отношений. Такую статистику приводит во вторник книжный интернет-магазин Yes24.

По его данным, в период с 1 января по 10 июня на Юге было продано почти 30 тыс. книг о КНДР. Это на 699% больше, чем за тот же период прошлого года. В 2018 году наибольший объем продаж - 75,5% - пришелся на май. Видимо, свою роль в этом сыграл прошедший 27 апреля первый за десятилетие саммит лидеров двух стран, отмечает Yes24.

Обычно книги о КНДР пользуются на Юге популярностью среди женщин. Однако на этот раз среди покупателей книг о КНДР на мужчин пришлось 60%.