Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Южной Корее на 699% выросли продажи литературы, связанной с КНДР

Общество
12 июня, 2:54 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 12, июня. /ТАСС

По данным интернет-магазина Yes24, в 2018 году наибольший объем продаж соответствующих книг пришелся на май

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 12 июня. /ТАСС/. Продажи литературы, связанной с КНДР, значительно увеличились в Республике Корея на фоне улучшения межкорейских отношений. Такую статистику приводит во вторник книжный интернет-магазин Yes24.

По его данным, в период с 1 января по 10 июня на Юге было продано почти 30 тыс. книг о КНДР. Это на 699% больше, чем за тот же период прошлого года. В 2018 году наибольший объем продаж - 75,5% - пришелся на май. Видимо, свою роль в этом сыграл прошедший 27 апреля первый за десятилетие саммит лидеров двух стран, отмечает Yes24.

Обычно книги о КНДР пользуются на Юге популярностью среди женщин. Однако на этот раз среди покупателей книг о КНДР на мужчин пришлось 60%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Губернатор Волгоградской области: на борту судов при столкновении находились 28 человек
2
Десять человек погибли при столкновении катамарана и баржи в Волгограде
3
Лавров и Климкин встали на максимальном удалении при совместном фотографировании
4
Источник: затонувшим катамараном на Волге управлял экс-глава Калачевского района
5
СМИ: российская система С-500 способна поражать цели на рекордной дальности
6
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
7
Лавров назвал встречу "нормандской четверки" полезной
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости