Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп сообщил, что у его экономического советника случился сердечный приступ

Общество
12 июня, 3:48 дата обновления: 12 июня, 5:24 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 12, июня. /ТАСС

Лоуренс Кадлоу госпитализирован в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу доставлен в больницу после сердечного приступа. Об этом в Twitter во вторник написал президент США Дональд Трамп во время ожидания саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в отеле Сингапура.

"<...> Ларри Кадлоу, который столь усердно работал по вопросам торговли и экономики, только что перенес сердечный приступ. Сейчас он находится в [Национальном] военно-медицинском центре имени Уолтера Рида", - сообщил американский лидер.

Позднее супруга Кадлоу Джудит рассказала газете Washington Post, что ее муж чувствует себя нормально и уже поправляется. "Он в порядке. Здесь прекрасные врачи", - отметила она. Это же подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

70-летний Кадлоу занял свой пост лишь три месяца назад, сменив ушедшего в отставку Гэри Кона. Кадлоу - известный в США аналитик и политический обозреватель консервативного толка. Он вел новостную телепередачу на канале CNBC, а также часто публиковал свои аналитические статьи в американских печатных изданиях и на различных сайтах. Во время избирательной кампании 2016 года Кадлоу был советником Трампа по налоговой политике.

По завершении саммита Группы семи в Канаде на прошлой неделе Кадлоу заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо своими высказываниями "нанес удар в спину" США, из-за чего Трамп отказался одобрять итоговое коммюнике.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Саммит G7 в Канаде Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трюдо, Джастин Трамп, Дональд
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
2
Губернатор Волгоградской области: на борту судов при столкновении находились 28 человек
3
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
4
СМИ: российская система С-500 способна поражать цели на рекордной дальности
5
Лавров и Климкин встали на максимальном удалении при совместном фотографировании
6
Саммит США - КНДР. Онлайн
7
Десять человек погибли при столкновении катамарана и баржи в Волгограде
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости