Трамп сообщил, что у его экономического советника случился сердечный приступ

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу доставлен в больницу после сердечного приступа. Об этом в Twitter во вторник написал президент США Дональд Трамп во время ожидания саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в отеле Сингапура.

"<...> Ларри Кадлоу, который столь усердно работал по вопросам торговли и экономики, только что перенес сердечный приступ. Сейчас он находится в [Национальном] военно-медицинском центре имени Уолтера Рида", - сообщил американский лидер.

Позднее супруга Кадлоу Джудит рассказала газете Washington Post, что ее муж чувствует себя нормально и уже поправляется. "Он в порядке. Здесь прекрасные врачи", - отметила она. Это же подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

70-летний Кадлоу занял свой пост лишь три месяца назад, сменив ушедшего в отставку Гэри Кона. Кадлоу - известный в США аналитик и политический обозреватель консервативного толка. Он вел новостную телепередачу на канале CNBC, а также часто публиковал свои аналитические статьи в американских печатных изданиях и на различных сайтах. Во время избирательной кампании 2016 года Кадлоу был советником Трампа по налоговой политике.

По завершении саммита Группы семи в Канаде на прошлой неделе Кадлоу заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо своими высказываниями "нанес удар в спину" США, из-за чего Трамп отказался одобрять итоговое коммюнике.