Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Камчатке в День России дали старт Всероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция"

Общество
12 июня, 3:49 UTC+3

Всего акция охватит 30 регионов страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июня. /ТАСС/. Старт Всероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция" дан на Камчатке во вторник, в День России. Первые анонимные обследования на ВИЧ проходят в четырех населенных пунктах региона, сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Тест

Что вы знаете о ВИЧ-инфекции?

Пройти тест

"Мы проводим акцию не первый год, но нам особенно приятно начинать ее в Камчатском крае, где начинается наша страна. Камчатка активно работает на направлении профилактики ВИЧ, это является дополнительным стимулом для того, чтобы проводить ее именно здесь. Всего в акции за четыре дня примут участие жители четырех населенных пунктов региона", - сказал Салагай.

За прошлый год около 77 тыс. жителей Камчатского края прошло тестирование на ВИЧ, а всего в регионе выявлено порядка 870 человек с этим статусом. Охват терапией в Камчатском крае составляет примерно 43%, что, по мнению министерства, "достаточно серьезный уровень".

"Камчатский край достаточно успешно борется с ВИЧ. Последовательно увеличивается охват терапией, проводится профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку - в крае 100% беременных женщин охвачено антиретровирусной терапией, что позволяет им в будущем родить здоровых детей. Предпринимаемые усилия дают свои результаты, распространенность и число новых случаев ВИЧ-инфекции в возрастной группе до 29 лет сокращается, значит среди молодых обнадеживающие результаты по борьбе с этим тяжелым заболеванием. Акция направлена с одной стороны на то, чтобы люди сдавали тест, выявлялись новые случаи, с другой стороны способствует тому, что приверженность к терапии увеличивалась", - добавил замминистра.

В ходе церемонии, на которой был дан старт акции, состоялась передача флага Камчатки организаторам в знак участия региона в акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция". Флаги регионов являются символом регионального единения и преемственности, выраженной в форме эстафеты - передачи флага от региона к региону. По итогам акции все собранные флаги выставят на профессиональном форуме для специалистов по лечению ВИЧ/СПИДа, который пройдет в Москве в конце ноября.

Всего акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция" в этом году охватит 30 регионов страны. Анонимные обследования на ВИЧ пройдут до 7 ноября в 120 городах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
День России Камчатский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
2
Губернатор Волгоградской области: на борту судов при столкновении находились 28 человек
3
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
4
СМИ: российская система С-500 способна поражать цели на рекордной дальности
5
Лавров и Климкин встали на максимальном удалении при совместном фотографировании
6
Саммит США - КНДР. Онлайн
7
Десять человек погибли при столкновении катамарана и баржи в Волгограде
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости