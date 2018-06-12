На Камчатке в День России дали старт Всероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июня. /ТАСС/. Старт Всероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция" дан на Камчатке во вторник, в День России. Первые анонимные обследования на ВИЧ проходят в четырех населенных пунктах региона, сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

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"Мы проводим акцию не первый год, но нам особенно приятно начинать ее в Камчатском крае, где начинается наша страна. Камчатка активно работает на направлении профилактики ВИЧ, это является дополнительным стимулом для того, чтобы проводить ее именно здесь. Всего в акции за четыре дня примут участие жители четырех населенных пунктов региона", - сказал Салагай.

За прошлый год около 77 тыс. жителей Камчатского края прошло тестирование на ВИЧ, а всего в регионе выявлено порядка 870 человек с этим статусом. Охват терапией в Камчатском крае составляет примерно 43%, что, по мнению министерства, "достаточно серьезный уровень".

"Камчатский край достаточно успешно борется с ВИЧ. Последовательно увеличивается охват терапией, проводится профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку - в крае 100% беременных женщин охвачено антиретровирусной терапией, что позволяет им в будущем родить здоровых детей. Предпринимаемые усилия дают свои результаты, распространенность и число новых случаев ВИЧ-инфекции в возрастной группе до 29 лет сокращается, значит среди молодых обнадеживающие результаты по борьбе с этим тяжелым заболеванием. Акция направлена с одной стороны на то, чтобы люди сдавали тест, выявлялись новые случаи, с другой стороны способствует тому, что приверженность к терапии увеличивалась", - добавил замминистра.

В ходе церемонии, на которой был дан старт акции, состоялась передача флага Камчатки организаторам в знак участия региона в акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция". Флаги регионов являются символом регионального единения и преемственности, выраженной в форме эстафеты - передачи флага от региона к региону. По итогам акции все собранные флаги выставят на профессиональном форуме для специалистов по лечению ВИЧ/СПИДа, который пройдет в Москве в конце ноября.

Всего акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция" в этом году охватит 30 регионов страны. Анонимные обследования на ВИЧ пройдут до 7 ноября в 120 городах.