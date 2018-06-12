Деннис Родман сообщил, что Ким Чен Ын хочет побывать в США и немного владеет английским

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Бывший американский профессиональный баскетболист Деннис Родман, лично встречавшийся с лидером КНДР и находящийся сейчас в Сингапуре, считает, что Ким Чен Ын немного владеет английским языком и хотел бы побывать в США. Об этом спортсмен заявил в понедельник в эфире телеканала CNN.

По словам Родмана, Ким Чен Ын в разговорах с ним характеризовал себя как "большого ребенка". "Он любит хорошо проводить время", - заверил баскетболист. "Этот парень хочет поездить по миру, он хочет побывать в Америке, - добавил он. - Он хочет наслаждаться жизнью, он хочет, чтобы его народ наслаждался жизнью".

На вопрос о том, владеет ли Ким Чен Ын английским, Родман ответил: "Думаю, он понимает немного. Если речь идет о баскетболе, то - да, он это понимает". Спортсмен выразил уверенность в том, что лидер КНДР "не является глупым человеком".

Родмана также спросили, возможно ли, что он сыграет какую-либо роль в проведении саммита в Сингапуре и могут ли к нему обратиться за информацией какая-либо из сторон. Он ответил, что готов был бы проинформировать президента США Дональда Трампа, в частности, "пролить свет на то, что происходит в Северной Корее". "Если он спросит меня один на один, то я это сделаю", - сказал спортсмен. Он заверил, что "много чего знает".

Кроме того, Деннис Родман предпочел не отвечать на вопрос CNN, пытались ли представители США или КНДР получить у него инсайдерскую информацию перед начавшейся в Сингапуре встречей президента Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Родман приехал в Сингапур в понедельник, чтобы стать очевидцем первого в истории саммита двух стран.

Спортсмену был задан вопрос, выходили ли эмиссары США или КНДР на него, чтобы получить конфиденциальную информацию, которая была бы полезна на переговорах на высшем уровне. "Я беседовал с Ким Чен Ыном и [представителями] администрации [президента США] более пяти лет назад. За ланчем Ким сказал мне, чтобы я передал президенту Соединенных Штатов [тогда Бараку Обаме] три вещи, и тогда он будет готов вести переговоры", - сказал Родман, по словам которого, разговор шел при свидетелях, которые сейчас могут подтвердить слова лидера КНДР.

"Он [Ким Чен Ын] сказал мне, что сделает все необходимое и прислушается [к США], если они уберутся из Южной Кореи. Он сказал мне, что его глаза будут открыты в том случае, если они [США] будут предпринимать определенные действия", - продолжал баскетболист, не скрывший своего разочарования реакцией прежней администрации Обамы. "Я постарался довести все это до сведения Обамы, который, несмотря на все мои старания, даже не назначил мне даты [для аудиенции]", - заметил Родман, добавив, что не оставлял попыток достучаться до администрации 44-го президента США.

Экс-баскетболист лично знаком с лидером КНДР Ким Чен Ыном и в общей сложности шесть раз посещал в последние годы КНДР, последний раз летом прошлого года. В феврале 2013 года спортсмен вместе с Ким Чен Ыном присутствовал на баскетбольном матче между американской командой "Гарлем Глобтроттерз" и сборной КНДР. В 2014 году Родман побывал в Пхеньяне трижды, в том числе для проведения тренировок с местными баскетболистами. В июне прошлого года он снова прибыл в КНДР и подарил Ким Чен Ыну книгу "Искусство сделки", написанную Трампом.

На прошлой неделе представитель спортсмена сообщил газете New York Post, что Родман поедет в Сингапур, только если его опыт общения с лидером КНДР пригодится американской стороне. Однако, как отметило информационное агентство Associated Press со ссылкой на представителей Белого дома, Родман не играет какой-либо официальной роли на переговорах.

Первый в истории саммит США и КНДР проходит в сингапурском отеле Capella, расположенном на острове Сентоса.