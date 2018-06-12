Муниципалитеты Сахалина получили по 100 млн рублей на реализацию народных инициатив

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июня. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Девять муниципалитетов Сахалинской области получили из регионального бюджета по 100 млн рублей на реализацию проектов в рамках программы инициативного бюджетирования. Объявление итогов конкурса проектов состоялось во вторник на площади Ленина в Южно-Сахалинске во время праздничных мероприятий, посвященных Дню России, передает корреспондент ТАСС.

В частности, победителями конкурса стали проекты строительства стадионов в Поронайске и Аниве. В Южно-Сахалинске на средства инициативного бюджетирования появятся сквер со стелой "Сахалин" и дом культуры в селе Дальнем (входит в состав городского округа). В Невельске запланировано строительство рекреационного парка со смотровой площадкой на набережной города. Среди победителей - проекты по прокладке водопровода в селе Хоэ Александровск-Сахалинского района, строительства станции очистки сточных вод в селе Бошняково Углегорского района, центра социальной адаптации социально незащищенных граждан в поселке Смирных.

"Проект инициативного бюджетирования - это абсолютно новый в Сахалинской области проект, не имеющий аналогов в России. Суть его проста - жителям дают возможность самостоятельно решать, куда именно направлять средства из областного бюджета в их районах. Идеи по строительству важных для населенных пунктов объектов собирались, а затем защищались на собраниях инициативных граждан в своих городах и селах. Финальным этапом стало голосование, в котором приняло участие более 14 тыс. человек", - сообщили ТАСС в министерстве финансов Сахалинской области.

Уникальная практика

Как рассказал ТАСС руководитель проекта Всемирного банка по развитию инициативного бюджетирования в России Иван Шульга, реализация этой программы на Сахалине - абсолютно беспрецедентное событие не только в инициативном бюджетировании, но вообще в муниципальном развитии в РФ.

"Такого в России еще не было, хотя программа инициативного бюджетирования существует десять лет", - сказал он.

"То, что мы видели сегодня, - это совершено новые подходы и практика. Впервые было открытое обсуждение с жителями по абсолютно новому формату, когда каждый житель области мог предложить свою идею и быть выслушанным. Здесь была проведена беспрецедентная по своему масштабу информационная компания: по всему городу были размещены баннеры, в газетах публиковались объявления, на телевидении размещались ролики - все это было сделано масштабно и системно", - сказал Шульга.

Отметил он и то, что на Сахалине был впервые апробирован инструмент общенародного голосования. "Особенно здорово, что были использованы возможности портала "Госуслуги", такого не было еще никогда. Получается, что "Госуслуги" помогли проекту, так как каждый голос был учтен и персонифицирован - не было возможностей манипуляции голосами. С другой стороны, проект поддерживал развитие портала "Госуслуги", - подчеркнул собеседник агентства.

Шульга сообщил, что проект на Сахалине - не просто самый крупный из российских, но и один из крупнейших проектов в мире. "Интересно было смотреть и сами проекты, потому что мы впервые сделали такое большое финансирование - до 100 млн рублей, обычно самые крупные проекты в нашей практике - 3-5 млн рублей. Кардинальным образом поменялась психология проектов: если раньше проекты были социальной направленности, то здесь мы получили большой спектр серьезных проектов, и это не мелкие ремонты, а большое капитальное строительство: стадионы, системы водоснабжения", - сказал он.

Как отметил в беседе с ТАСС председатель сахалинской областной думы Андрей Хапочкин, для него важно, что проекты инициативного бюджетирования показывают: власть в России может слушать население. "Мы совместно создаем общественно полезную повестку, строим вместе", - сказал он.