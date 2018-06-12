Трамп попросил фотографов на саммите США - КНДР, чтобы их с Ким Чен Ыном сняли получше

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп шутливо попросил фотокорреспондентов и телеоператоров, работающих на саммите в Сингапуре, чтобы его и лидера КНДР Ким Чен Ына сняли в идеальном виде.

"Ну что, получаются хорошие кадры? Чтобы мы выглядели хорошо, красивыми и худыми. Ну и отлично", - сказал президент США представителям прессы перед началом рабочего ланча с лидером КНДР Ким Чен Ыном в гостинице Capella. Именно там проходит первая в истории двух государств встреча на высшем уровне.

Других комментариев от Трампа не последовало. Также он вежливо предложил лидеру КНДР садиться.

По свидетельству пресс-пула Белого дома, американских репортеров на протокольную фото- и видеосъемку начала рабочего ланча не пустили. Ее, согласно сведениям американских журналистов, сопровождающих Трампа, вели сотрудники сингапурского правительственного телеканала Host TV.

Руководители США и КНДР сначала провели встречу один на один продолжительностью около 38 минут вместо отводившихся на нее 45. В ней, помимо Ким Чен Ына и Дональда Трампа, принимали участие только двое переводчиков. Затем состоялись переговоры в расширенном составе, длившиеся около полутора часов. По их окончании делегации, к которым добавилось еще несколько участников, направились на рабочий обед.