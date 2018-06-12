Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп попросил фотографов на саммите США - КНДР, чтобы их с Ким Чен Ыном сняли получше

Общество
12 июня, 7:48 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 12, июня. /ТАСС

По словам президента США, он хочет, чтобы оба лидера получились "красивыми и худыми"

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп шутливо попросил фотокорреспондентов и телеоператоров, работающих на саммите в Сингапуре, чтобы его и лидера КНДР Ким Чен Ына сняли в идеальном виде.

Смотрите также
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Исторический саммит: как прошла встреча Трампа и Кима в Сингапуре

"Ну что, получаются хорошие кадры? Чтобы мы выглядели хорошо, красивыми и худыми. Ну и отлично", - сказал президент США представителям прессы перед началом рабочего ланча с лидером КНДР Ким Чен Ыном в гостинице Capella. Именно там проходит первая в истории двух государств встреча на высшем уровне.

Других комментариев от Трампа не последовало. Также он вежливо предложил лидеру КНДР садиться.

По свидетельству пресс-пула Белого дома, американских репортеров на протокольную фото- и видеосъемку начала рабочего ланча не пустили. Ее, согласно сведениям американских журналистов, сопровождающих Трампа, вели сотрудники сингапурского правительственного телеканала Host TV.

Руководители США и КНДР сначала провели встречу один на один продолжительностью около 38 минут вместо отводившихся на нее 45. В ней, помимо Ким Чен Ына и Дональда Трампа, принимали участие только двое переводчиков. Затем состоялись переговоры в расширенном составе, длившиеся около полутора часов. По их окончании делегации, к которым добавилось еще несколько участников, направились на рабочий обед.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Сингапур
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам саммита
2
Троих пострадавших при ЧП с катамараном в Волгограде выпишут из больницы во вторник
3
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
4
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
5
Исторический саммит: как прошла встреча Трампа и Кима в Сингапуре
6
На борту столкнувшихся на Волге судов находились 28 человек‍
7
СМИ: в Орландо взятых в заложники детей нашли мертвыми
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости