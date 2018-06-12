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Дональд Трамп показал Ким Чен Ыну одну из своих машин

Общество
12 июня, 8:05 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 12, июня. /ТАСС

Сообщается, что охранники открыли дверь Cadillac, а лидер КНДР заглянул внутрь

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СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп после рабочего обеда показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну один из своих автомобилей Cadillac, который называют "Зверь". Об этом сообщил корреспондент ТАСС из медиа-центра.

Оба лидера вышли на улицу, охранники открыли дверь машины, Ким Чен Ын заглянул внутрь. После этого они оба прошли в помещение гостиницы Capella, где проходит историческая встреча.

Перед входом в отель припаркован только американский кортеж, в том числе два одинаковых президентских автомобиля.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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