Дональд Трамп показал Ким Чен Ыну одну из своих машин

СИНГАПУР, 12 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп после рабочего обеда показал лидеру КНДР Ким Чен Ыну один из своих автомобилей Cadillac, который называют "Зверь". Об этом сообщил корреспондент ТАСС из медиа-центра.

Оба лидера вышли на улицу, охранники открыли дверь машины, Ким Чен Ын заглянул внутрь. После этого они оба прошли в помещение гостиницы Capella, где проходит историческая встреча.

Перед входом в отель припаркован только американский кортеж, в том числе два одинаковых президентских автомобиля.

Apparently Trump showed Kim his motorcade car. Different move but interesting. #SingaporeSummit #TrumpKimSummit #TrumpKim #USNorthKorea #USDPRK pic.twitter.com/UUQ3x2ixd3 — Sean Previl (@SeanPrevil) 12 June 2018