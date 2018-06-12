Додон назвал Россию важным стратегическим партнером Молдавии

КИШИНЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон убежден, что дружественные отношения между Кишиневом и Москвой будут успешно развиваться. Об этом говорится в телеграмме Додона, направленной во вторник главе российского государства Владимиру Путину по случаю Дня России.

"Россия на протяжении веков является очень важным стратегическим партнером Республики Молдова. Нас связывают не только общие страницы истории, но и успешное торгово-экономическое сотрудничество в различных областях, глубокие культурные и человеческие связи, которые, несмотря на желание некоторых политиков, не удается и, глубоко убежден, и в будущем не удастся разорвать. Позвольте выразить уверенность, что наши дружественные народы, преодолев все препятствия на своем пути, будут и впредь способствовать углублению и расширению тесного многостороннего партнерства Молдовы и России", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной пресс-службой молдавского лидера.

Додон также пожелал россиянам "мира и благополучия", а президенту РФ реализации всех "помыслов и устремлений во славу государства российского и его великого народа".