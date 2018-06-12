30-метровое полотно российского триколора пронесли по улицам Анадыря

ТАСС, 12 июня. Жители Анадыря в ходе празднования Дня России пронесли по главной улице столицы Чукотки 30-метровый российский флаг. Об этом сообщила пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

"Жители Анадыря пронесли по улицам столицы Чукотки 30-метровое полотнище российского триколора. Колонну сопровождали на квадроциклах члены мотоклуба "Полярные волки". Колонна прошла по основной магистрали окружного центра - улице Отке - и вышла на главную площадь Анадыря, где состоялся праздничный митинг-концерт", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с памятной датой новейшей истории России горожан поздравили представители окружной и городской власти, духовенства, Совета ветеранов и Народного фронта Чукотки. "Мы гордимся своей страной, её прошлым и настоящим, и верим в прекрасное будущее нашей Родины. Мы гордимся нашими земляками, которые честно трудятся на благо России и Чукотки", - цитирует пресс-служба поздравление губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина.

Пресс-служба сообщает, что в народных гуляниях на Чукотке приняли участие около 5 тыс. человек, в том числе в окружной столице - почти 2 тыс. горожан.