Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жители Бурятии отмечают День России и 95-летие республики

Общество
12 июня, 9:39 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 12, июня. /ТАСС

Вечером жители республики увидят праздничный фейерверк

Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛАН-УДЭ, 12 июня. /ТАСС/. Двойной праздник отмечают во вторник жители Бурятии: День России и 95-летие республики. В столице Бурятии, городе Улан-Удэ, проходят праздничные концерты, а вечером горожан ожидает фейерверк, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"12 июня на площади Советов в Улан-Удэ пройдут праздничные торжества, ключевыми мероприятиями которых станут два концерта, посвященные Дню России и 95-летию образования Республики Бурятия, а также красочный фейерверк", - сообщили в пресс-службе.

Торжественные мероприятия в честь юбилея Бурятии были перенесены с 1 июня - тогда в Улан-Удэ штормовой ветер грозил сорвать концертные конструкции. Праздничные мероприятия в столице Бурятии начались с 10 утра. Спортивную зарядку провели бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Любовь Волосова, четырехкратный Чемпион Сурдлимпийских игр Андрей Захряпин, чемпион Сурдлимпийских игр Григорий Кожевников и серебряный призер Сурдлимпийских Игр Александр Павлуцкий.

Программу продолжили выступления детских коллективов - гимнасток, акробатов и воспитанников секций по ушу. Поддержать их пришли немало зрителей, в том числе пенсионерка Галина Намсараева, она привела на площадь Советов пятерых внуков. "Очень символично, что именно сегодня мы, все народы, проживающие в Бурятии, празднуем и юбилей республики, и День России. Это знак дружбы, знак того, что все мы едины и вместе сильны перед любой трудностью", - поделилась пожилая женщина.

Основные торжества на площади Советов намечены на вторую половину дня и вечернее время, они пройдут с участием главы Бурятии Алексея Цыденова. С четырех часов (11:00 мск) начнется выступление муниципального духового оркестра и вокально-хоровых коллективов республики. "В честь Дня России выступит сводный взрослый и сводный детский хоры Республиканской хоровой ассамблеи, которые исполнят знаменитые песни "Пою мою республику", "Тоонто нютаг", композицию "Родина моя - Россия", - уточнили организаторы.

В 19:00 (14:00 мск) на сцене в центре города стартует концерт-караоке "Поет Республика", посвященный 95-летию образования Бурятии, на сцену выйдут звезды бурятской эстрады и солисты бурятского Театра оперы и балета. "Программа концерта будет состоять из шести тематических блоков - исторических ретроспектив, охватывающих временной период от 1923 до 2018 год, - рассказали в пресс-службе регионального правительства. - Художественное содержание концертной программы составят популярные, всеми любимые песни, связанные с историей Бурятии, города Улан-Удэ и других важных исторических событий нашей республики". Завершится праздник в 23:00 (18:00 мск) на площади Советов красочным фейерверком.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Бурятия День России
Персоны
Цыденов, Алексей Самбуевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам саммита
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
4
Баржа после столкновения с катамараном на Волге повреждений не получила
5
Лавров и Климкин встали на максимальном удалении при совместном фотографировании
6
Путин считает, что Мутко невозможно в нынешних условиях отправить на пенсию
7
МИД Украины призвал Deutsche Welle исправить в статье слова о гражданской войне в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости