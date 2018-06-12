Жители Бурятии отмечают День России и 95-летие республики

УЛАН-УДЭ, 12 июня. /ТАСС/. Двойной праздник отмечают во вторник жители Бурятии: День России и 95-летие республики. В столице Бурятии, городе Улан-Удэ, проходят праздничные концерты, а вечером горожан ожидает фейерверк, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"12 июня на площади Советов в Улан-Удэ пройдут праздничные торжества, ключевыми мероприятиями которых станут два концерта, посвященные Дню России и 95-летию образования Республики Бурятия, а также красочный фейерверк", - сообщили в пресс-службе.

Торжественные мероприятия в честь юбилея Бурятии были перенесены с 1 июня - тогда в Улан-Удэ штормовой ветер грозил сорвать концертные конструкции. Праздничные мероприятия в столице Бурятии начались с 10 утра. Спортивную зарядку провели бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Любовь Волосова, четырехкратный Чемпион Сурдлимпийских игр Андрей Захряпин, чемпион Сурдлимпийских игр Григорий Кожевников и серебряный призер Сурдлимпийских Игр Александр Павлуцкий.

Программу продолжили выступления детских коллективов - гимнасток, акробатов и воспитанников секций по ушу. Поддержать их пришли немало зрителей, в том числе пенсионерка Галина Намсараева, она привела на площадь Советов пятерых внуков. "Очень символично, что именно сегодня мы, все народы, проживающие в Бурятии, празднуем и юбилей республики, и День России. Это знак дружбы, знак того, что все мы едины и вместе сильны перед любой трудностью", - поделилась пожилая женщина.

Основные торжества на площади Советов намечены на вторую половину дня и вечернее время, они пройдут с участием главы Бурятии Алексея Цыденова. С четырех часов (11:00 мск) начнется выступление муниципального духового оркестра и вокально-хоровых коллективов республики. "В честь Дня России выступит сводный взрослый и сводный детский хоры Республиканской хоровой ассамблеи, которые исполнят знаменитые песни "Пою мою республику", "Тоонто нютаг", композицию "Родина моя - Россия", - уточнили организаторы.

В 19:00 (14:00 мск) на сцене в центре города стартует концерт-караоке "Поет Республика", посвященный 95-летию образования Бурятии, на сцену выйдут звезды бурятской эстрады и солисты бурятского Театра оперы и балета. "Программа концерта будет состоять из шести тематических блоков - исторических ретроспектив, охватывающих временной период от 1923 до 2018 год, - рассказали в пресс-службе регионального правительства. - Художественное содержание концертной программы составят популярные, всеми любимые песни, связанные с историей Бурятии, города Улан-Удэ и других важных исторических событий нашей республики". Завершится праздник в 23:00 (18:00 мск) на площади Советов красочным фейерверком.