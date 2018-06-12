Папа Римский призвал никогда не забывать о трагедии Холокоста

ВАТИКАН, 12 июня. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Папа Франциск призвал никогда не забывать о трагедии Холокоста. Он приветствовал и благословил музыкантов и слушателей концерта "Страдание невинных", посвященного трагедии еврейского народа в прошлом столетии, который прошел в Берлине.

В Берлинской филармонии прозвучала сочиненная на эту тему 40 лет назад "катехизическая" симфония 79-летнего испанского художника и проповедника Кико Аргуэльо. Текст обращения понтифика, подписанный Государственным секретарем (главой правительства) Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, распространила служба печати Святого престола.

"Да не оборвется никогда память о жестоком насилии, о невыразимой боли и истреблении народа", - пишет римский первосвященник. "Основанная на традициях и вдохновленная библейскими причитаниями, эта симфония посвящена памяти многочисленных жертв Холокоста, - отметил Папа. - Речь идет о непрестанном призыве: мы все должны содействовать примирению и взаимопониманию, а также помогать страдающим, нуждающимся и всем, кто стремится к спасению".

Послание Папы направлено на имя архиепископа Берлина Хайнера Коха. Кроме симфонии, в программу памятных акций были включены благодарственная месса и презентация автобиографической книги Кико Аргуэльо "Заметки".