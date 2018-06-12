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Глава Федерации еврейских общин назвал День России символом национального единения

Общество
12 июня, 10:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Александр Борода призвал в праздник напомнить подрастающему поколению о богатом культурном наследии страны

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Современное российское общество формируется на основе нравственных ценностей, сплоченности и единения, которое особенно чувствуется в День России, сказал в обращении по случаю праздника президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода.

СПЕЦПРОЕКТ

Государственные символы России

ТАСС подготовил спецпроект, который включает историю гимна, флага и Конституции РФ, а также цитаты первых лиц о прошлом, настоящем и будущем нашей страны

"Этот праздник является символом национального единения, и история нашей страны показывает, как важны сплоченность и взаимовыручка при любых трудностях", - говорится в обращении.

Глава ФЕОР отметил, что в России проживают представители различных народов и конфессий, которые свободно исповедуют свои религии и сохраняют обычаи предков

"И во многом благодаря этой теплой атмосфере, плодотворному сотрудничеству государства, общества и религиозных организаций, наше общество формируется на основе вечных нравственных ценностей, взаимоуважении и взаимопомощи", - подчеркнул Борода.

Он призвал в этот праздник напомнить подрастающему поколению "о любви к Родине, о нашем богатом культурном наследии, о преемственности поколений, о добром отношении друг другу, об историческом развитии государства и о многом другом, что поможет им ощутить гордость за родную страну".

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