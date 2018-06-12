Глава Федерации еврейских общин назвал День России символом национального единения

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Современное российское общество формируется на основе нравственных ценностей, сплоченности и единения, которое особенно чувствуется в День России, сказал в обращении по случаю праздника президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода.

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"Этот праздник является символом национального единения, и история нашей страны показывает, как важны сплоченность и взаимовыручка при любых трудностях", - говорится в обращении.

Глава ФЕОР отметил, что в России проживают представители различных народов и конфессий, которые свободно исповедуют свои религии и сохраняют обычаи предков

"И во многом благодаря этой теплой атмосфере, плодотворному сотрудничеству государства, общества и религиозных организаций, наше общество формируется на основе вечных нравственных ценностей, взаимоуважении и взаимопомощи", - подчеркнул Борода.

Он призвал в этот праздник напомнить подрастающему поколению "о любви к Родине, о нашем богатом культурном наследии, о преемственности поколений, о добром отношении друг другу, об историческом развитии государства и о многом другом, что поможет им ощутить гордость за родную страну".