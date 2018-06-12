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Президент Абхазии поздравил Путина с Днем России

Общество
12 июня, 10:28 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 12, июня. /ТАСС

Рауль Хаджимба также пожелал россиянам мира, благополучия и процветания

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СУХУМ, 12 июня. /ТАСС/. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил президента РФ Владимира Путина с Днем России.

"Этот день поистине считается точкой отсчета в истории новой российской государственности, которая прошла трудный и героический путь своего становления и развития. Народ России по праву гордится своей Родиной и уверенно смотрит в будущее" , - отмечается в поздравлении.

Президент Абхазии отметил, что абхазо-российские отношения, основанные на дружбе абхазского и русского народов, успешно развиваются в духе союзнического взаимодействия. "Мы и впредь будем прилагать все усилия для дальнейшего укрепления полноформатного сотрудничества между нашими государствами в интересах благополучия наших граждан", - говорится в поздравлении.

Хаджимба пожелал Путину крепкого здоровья и успехов в ответственной государственной деятельности, а всему народу России - мира, благополучия и процветания.

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