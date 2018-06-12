Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Армении поздравил Путина с Днем России

Общество
12 июня, 10:53 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 12, июня. /ТАСС

Армен Саркисян добавил, что дальнейшее развитие отношений двух государств будет способствовать региональной и международной безопасности

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕРЕВАН, 12 июня. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян во вторник направил поздравительное письмо своему российскому коллеге Владимиру Путину в честь Дня России. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

Смотрите также

Пашинян: сотрудничество с Россией является частью системы безопасности Армении

Саркисян: отношения Армении и России могут быть глубже

Путин и Пашинян выразили надежду на дальнейшее развитие отношений России и Армении

"Дорогой Владимир Владимирович, примите мои теплые поздравления по случаю государственного праздника - Дня России. Этот важный день заложил основу для государственного строительства и социально-экономического развития, системных преобразований в сферах образования, науки и культуры, которыми по праву гордится братский российский народ", - говорится в письме. Президент Армении подчеркнул, что "достигнутые успехи еще больше укрепили роль и репутацию страны на мировой арене".

"Глубокие корни отношений наших двух народов, основанные на многовековой дружбе, солидарности, взаимном доверии и взаимопомощи, способствуют расширению двустороннего союзнического партнерства между Арменией и Россией", - отметил Саркисян. Он добавил, что "дальнейшее развитие межгосударственных отношений будет способствовать региональной и международной безопасности".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Саркисян, Армен Варданович Путин, Владимир Владимирович
Темы
День России
Страны
Россия Армения
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ по итогам саммита
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
Сверхтяжелый "Руслан": чем самолет превзошел американскую "Галактику"
4
Баржа после столкновения с катамараном на Волге повреждений не получила
5
Лавров и Климкин встали на максимальном удалении при совместном фотографировании
6
Путин считает, что Мутко невозможно в нынешних условиях отправить на пенсию
7
МИД Украины призвал Deutsche Welle исправить в статье слова о гражданской войне в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости