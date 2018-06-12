Президент Армении поздравил Путина с Днем России

ЕРЕВАН, 12 июня. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян во вторник направил поздравительное письмо своему российскому коллеге Владимиру Путину в честь Дня России. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

"Дорогой Владимир Владимирович, примите мои теплые поздравления по случаю государственного праздника - Дня России. Этот важный день заложил основу для государственного строительства и социально-экономического развития, системных преобразований в сферах образования, науки и культуры, которыми по праву гордится братский российский народ", - говорится в письме. Президент Армении подчеркнул, что "достигнутые успехи еще больше укрепили роль и репутацию страны на мировой арене".

"Глубокие корни отношений наших двух народов, основанные на многовековой дружбе, солидарности, взаимном доверии и взаимопомощи, способствуют расширению двустороннего союзнического партнерства между Арменией и Россией", - отметил Саркисян. Он добавил, что "дальнейшее развитие межгосударственных отношений будет способствовать региональной и международной безопасности".