Капсулу с посланиями потомкам в 2063 год заложили в День России в Пензе

ПЕНЗА, 12 июня. /ТАСС/. Церемония закладки капсулы с посланиями потомкам прошла в Пензе во вторник в рамках празднования Дня России и 355-летия со дня основания города, передает корреспондент ТАСС.

Бумага с текстами посланий была запаяна в стекло и помещена в металлическую капсулу, которую заложили в стелу "Слава Героям", рядом с монументом "Росток" на набережной реки Суры - на то же место, где находились капсулы с посланиями потомкам из 1967 и 1977 годов.

"Сегодня мы закладываем в капсулу времени два текста: первый можно назвать официальным, второе подготовили жители города - от школьников до ветеранов. При этом оба… адресованы пензенцам 2063 года, когда региональный центр, наша Пенза, отметит свой 400-летний юбилей. Капсула с посланиями - это особого рода машина времени, которая связывает жителей разных эпох, делает их ближе друг к другу, помогает отцам понять детей, а детям - родителей", - отметил на торжественной церемонии губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В тексте официального послания отмечается, что Пенза является одним из промышленных и образовательных центров России, занимает ведущие позиции в здравоохранении и культуре. В начале XXI века в городе были открыты крупные социокультурные объекты: Федеральный центр сердечно сосудистой хирургии, перинатальный центр, новое здание драмтеатра, филармонии, киноконцертного зала и другие. "Дорогие потомки, мы как драгоценную эстафету передаем свою веру в лучшее будущее, свои надежды и стремления. Мы убеждены, что вы будете самоотверженно отстаивать истинные человеческие ценности - любовь к своим родным и близким, трепетную заботу о красавице Пензе, в которой вы непременно будете счастливы", - говорится в тексте послания.

Капсулы с посланиями пензенцам, заложенными в 1967 и 1977 годах, были вскрыты 7 ноября 2017 года.