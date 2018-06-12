Путин отметил вклад Югры в развитие топливно-энергетического комплекса страны

ТАСС, 12 июня. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам мероприятий, приуроченных к 900-летию первого упоминания Югры в русском летописании, отметил вклад жителей ХМАО в развитие национальной экономики. Текст телеграммы опубликован во вторник на официальном сайте Кремля.

"Сегодня Ханты-Мансийский автономный округ - Югра вносит существенный вклад в укрепление национальной экономики, индустрии, топливно-энергетического комплекса", - подчеркнул Путин.

Президент добавил, что история Югры тесно связана с развитием промышленности и энергетики России. Он отметил вклад жителей региона в осваивание новых территорий, а также перспективных месторождений нефти и газа.