Путин призвал членов ОНФ не останавливаться на достигнутом и двигаться вперед

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил членов Общероссийского народного фронта (ОНФ) с пятилетием со дня проведения учредительного съезда и подчеркнул, что движение добивается решения важных для граждан страны проблем. Текст поздравительной телеграммы опубликован во вторник на официальном сайте Кремля.

"Ваши масштабные, востребованные временем проекты в таких сферах, как улучшение качества образования, медицинской помощи, экологической ситуации, благоустройство территорий, содействие добровольчеству, волонтерству и другие, не менее важные инициативы, - неизменно находят широкую общественную поддержку, приносят ощутимые, конкретные результаты. Люди вам доверяют, и этим доверием нужно дорожить. Не останавливаться на достигнутом, настойчиво двигаться вперед", - заявил президент.

Он добавил, что ОНФ зарекомендовал себя как действенная сила, побуждающая власть обращать внимание на нужды населения и способствующая решению важных для граждан России проблем и задач.