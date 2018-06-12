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Путин призвал членов ОНФ не останавливаться на достигнутом и двигаться вперед

Общество
12 июня, 11:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

По словам главы государства, граждане страны доверяют работе Общероссийского народного фронта

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил членов Общероссийского народного фронта (ОНФ) с пятилетием со дня проведения учредительного съезда и подчеркнул, что движение добивается решения важных для граждан страны проблем. Текст поздравительной телеграммы опубликован во вторник на официальном сайте Кремля.

"Ваши масштабные, востребованные временем проекты в таких сферах, как улучшение качества образования, медицинской помощи, экологической ситуации, благоустройство территорий, содействие добровольчеству, волонтерству и другие, не менее важные инициативы, - неизменно находят широкую общественную поддержку, приносят ощутимые, конкретные результаты. Люди вам доверяют, и этим доверием нужно дорожить. Не останавливаться на достигнутом, настойчиво двигаться вперед", - заявил президент.

Он добавил, что ОНФ зарекомендовал себя как действенная сила, побуждающая власть обращать внимание на нужды населения и способствующая решению важных для граждан России проблем и задач.

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