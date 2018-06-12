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Выставку "Главные кадры. ТАСС открывает архивы" в Екатеринбурге продлили до 27 июня

Общество
12 июня, 11:44 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 12, июня. /ТАСС

По словам директора Уральского регионального информационного центра ТАСС Марии Картуз, экспозиция пользуется большим спросом,в том числе, детская экскурсионная программа

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© Алексей Колчин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Культурно-просветительский проект старейшего информационного агентства России - "Главные кадры. ТАСС открывает архивы" - продлен в Екатеринбурге более чем на две недели. Жители и гости города смогут увидеть экспозицию до 27 июня в "Ельцин Центре", сообщила во вторник директор Уральского регионального информационного центра ТАСС Мария Картуз.

СПЕЦПРОЕКТ

Выставка уникальных снимков, в которых живет история страны

Малоизвестные кадры фотографов ТАСС можно посмотреть в выставочном зале "Манеж"

"Выставка вызвала большой интерес у жителей и гостей Екатеринбурга - только в первую неделю ее посетили более 13 тыс. человек. Большим спросом пользуется, в том числе, детская экскурсионная программа, в рамках которой ребята учатся правилам составления телеграмм, рисуют открытки и комиксы по сюжетам фотографий проекта. В связи с этим мы совместно с "Ельцин Центром" приняли решение продлить наш культурно-просветительский проект до 27 июня, чтобы все желающие, в том числе футбольные болельщики, которые приехали сюда на игры чемпионата мира, смогли насладиться выставкой", - сказала Картуз.

В День России в рамках проекта ТАСС "Главные кадры" сильнейшие юные шахматисты Свердловской области провели мастер-класс с известными жителями региона - композитором и драматургом Александром Пантыкиным, лыжником Иваном Алыповым, гонщиком Сергеем Карякиным и актрисой Юлией Михалковой.

"Главные кадры ТАСС"

Экспозиция включает свыше тысячи исторических и сотни современных снимков более чем 250 авторов. Охватывает период с начала ХХ века и до наших дней по 20 тематическим разделам в виде "Окон ТАСС": история становления промышленности, Великая Отечественная война, покорение Арктики и космоса, мода и стиль, искусство и культура, спортивные победы.

Премьерным для Екатеринбурга стал раздел выставки "ТАССвердловск". На черно-белых снимках Анатолия Грахова, Валерия Бушухина, Анатолия Семехина и других авторов запечатлены знаковые события. Например, можно увидеть редкую фотографию первого секретаря Свердловского обкома КПСС Бориса Ельцина на Ленинском коммунистическом субботнике в Свердловске, датированную 1979 годом.

Впервые проект представили в московском Манеже - с 1 по 24 ноября 2017 года его посетили свыше 60 тыс. москвичей и гостей столицы.

Соорганизаторами выставки в Екатеринбурге выступают "Ельцин Центр" и ТАСС при поддержке губернатора Свердловской области.

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