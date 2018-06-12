На Манхэттене открыли пятое по высоте здание в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Пятый по высоте в Нью-Йорке небоскреб высотой около 329 м (1079 футов) официально открыт во вторник на Манхэттене. Он расположен рядом с мемориалом на месте уничтоженных в результате теракта 11 сентября 2001 года двух башен близнецов Всемирного торгового центра. Как заявил на церемонии губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, небоскреб стал "впечатляющим символом обновления центральной части Нью-Йорка".

Новый 80-этажный небоскреб стоимостью $2,7 млрд, получивший обозначение WTC-3 (третья башня Всемирного торгового центра) спроектирован архитектурной компанией Rogers Stirk Harbour + Partners. Он был заложен в 2010 году и на его строительстве работали около 4 тыс. человек. Особенность нового небоскреба в том, что центральная несущая конструкция из железобетона укреплена внешним стальным каркасом и в результате на этажах нет опорных колонн. На 17-м, 60-м и 76-м этажах имеются выходы на балконы. Общая площадь помещений - 232,2 тыс. кв. м, небоскреб обслуживают 44 лифта. На пяти нижних этажах здания разместятся магазины. По оценкам экспертов, в нем будут работать около 6 тыс. человек.

Небоскреб возведен рядом с 541-метровым Freedom Tower, WTC-1 - самым высоким зданием в Западном полушарии и шестым по высоте в мире, возведенном на месте башен-близнецов Всемирного торгового центра, разрушенных в результате теракта 11 сентября 2001 года.

Сейчас в Нью-Йорке насчитывается более 100 небоскребов, высота которых превышает 183 м (600 футов). Второй по высоте из нью-йоркских небоскребов - здание, расположенное по адресу 432 Парк-Авеню высотой 1396 футов (426 м), а третье - 102-этажный Эмпайр-стейт-билдинг высотой 443 м от земли до вершины установленной на нем антенны.

Одним из первых зданий небоскребов на Манхэттене стал в 1890 году The World Building, воплотивший амбиции основателя Пулитцеровской премии, американского издателя венгерского происхождения Джозефа Пулитцера (1847-1911). При высоте 94 метра (309 футов) эта штаб-квартира газетного магната была в тот период самым высоким зданием в городе.