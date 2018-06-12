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МККК направил в Донбасс более 400 тонн гуманитарной помощи

Общество
12 июня, 12:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 12, июня. /ТАСС

Такой же объем гумпомощи доставила в Донецк и Луганск колонна МЧС России в конце мая

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КИЕВ, 12 июня. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в неподконтрольную Киеву часть Донбасса более 400 т гуманитарной помощи. Об этом сообщила во вторник Государственная пограничная служба Украины.

"Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проследовало 24 грузовика с составляющими для очистки воды общим весом 418 т от Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.

Предыдущая партия гуманитарной помощи МККК прибыла в Донбасс 17 мая.

В то же время 24 мая колонна МЧС России доставила в Донецк и Луганск свыше 400 т гуманитарной помощи. РФ оказывает помощь жителям Донбасса с августа 2014 года, за это время было направлено 77 автоколонн гуманитарных грузов.

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