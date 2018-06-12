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Путин поздравил граждан страны с Днем России

Общество
12 июня, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

По мнению президента, праздник символизирует свободную, устремленную в будущее страну, знаменует величие ее многовековой истории, победы и свершения многих поколений наших предков

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем России.

"Рад поздравить всех граждан нашей страны с Днем России. Этот праздник символизирует свободную, устремленную в будущее Россию, знаменует величие ее многовековой истории, победы и свершения многих поколений наших предков", - сказал глава государства на церемонии вручения Государственных премий РФ во вторник.

По его мнению, "сегодня силу и славу Отечества утверждают наши современники - утверждают своим трудом, достижениями". Путин отметил, что "одной из самых значимых событий, традиций для России является вручение знаков лауреатов Государственной премии". "Это торжество в честь выдающихся граждан нашей страны, высокого признания их заслуг перед Родиной", - подчеркнул президент.

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