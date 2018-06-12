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Жители Амурской области отмечают День России фотокроссом и общением на национальных языках

Общество
12 июня, 12:48 UTC+3 БЛАГОВЕЩЕНСК БЛАГОВЕЩЕНСК 12, июня. /ТАСС

Праздник завершится выступлением местных коллективов и столичных музыкантов

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 июня. /ТАСС/. Жители Амурской области в День России стали участниками многочисленных праздничных мероприятий. Многие из них начали день с массовой зарядки, приняли участие в фотокроссе, посетили концерты и мастер-классы с национальным колоритом, передает корреспондент ТАСС.

"Празднование Дня России и Дня города в Белогорске началось с массовой зарядки. Она началась одновременно в 09:00 по амурскому времени (03:00 мск) на шести площадках, расположенных в разных микрорайонах города. В общегородской спортивной разминке приняли участие около полутысячи белогорцев", - сообщает во вторник пресс-служба мэрии города.

Отмечается, что зарядку для горожан провели местные чиновники, спортсмены-ветераны, руководители школ города.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии, праздничные мероприятия, продолжатся в течение дня и завершатся выступлением местных коллективов и столичных музыкантов - кавер-группы iLike. Около 22:00 по амурскому времени (16:00 мск) над городом прогремит фейерверк.

С национальным колоритом

Основные праздничные мероприятия в Благовещенске начались в 17:00 по амурскому времени (11:00 мск). В городском парке открылись несколько площадок-аллей "Парка национальных традиций: Россия - гостеприимная!".

Горожанам предложено прогуляться по аллеям и принять участие в мастер-классе по рисованию национальных узоров, пообщаться с представителями различных диаспор на их родных языках, послушать сказки народов мира, посмотреть восточные танцы.

"Посетители праздника смогут примерить национальные костюмы и сфотографироваться в них, а также посетить крупные аллеи национальных культур и промыслов, принять участие в "богатырских" забавах", - сказали ТАСС в пресс-службе мэрии Благовещенска.

С песнями и с фотографией

По информации пресс-службы правительства Амурской области, фотокроссом "Россия начинается с тебя!" запомнится празднование Дня России в северном городе Тында, а для жителей села Константиновка, расположенного на приграничной реке Амур, пройдет большая игровая программа для детей. В городе энергетиков Зее пройдут курсы для солистов и чтецов.

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