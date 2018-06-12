В Грузии нашли печь для обжига керамики и фрагменты квеври XVI-XVIII веков

ТБИЛИСИ, 12 июня. /Корр. ТАСС Эка Мехузла/. Интересный археологический артефакт был обнаружен в городе Телави на востоке Грузии. При строительстве частной гостиницы, разрезая фундамент, строители обнаружили печь для обжига керамики. На место были приглашены археологи и специалисты Национального агентства охраны культурного наследия, которые датировали печь XVI-XVIII веками. Об этом журналистам сообщил руководитель отдела охраны памятников муниципалитета города Телави Вахтанг Гагнидзе.

"Находка была сделана на окраине Телави, где в указанный нами период была покрытая лесом местность и вполне закономерно, что где-то здесь, за пределами тогдашнего города Телави, располагалась мастерская промыслового назначения", - сказал он. По словам Гагнидзе, "это первый случай обнаружения в Телави печи для обжига керамики. На этом же месте были найдены фрагменты глиняного сосуда для изготовления вина - квеври и предметы бытового назначения, также датированные XVI-XVIII веками".

Древний город

Телави - город в Алазанской долине, исторический центр винодельческого края Кахети и административный центр Телавского муниципалитета. Телави как город известен с I-II веков и длительное время служил важным торговым центром на караванном пути из Ближнего Востока в Европу.

В последние годы археологические раскопки в Телави и вокруг города принесли множество находок. Летом 2016 года археологами в самом центре города был обнаружен подземный тоннель, относящийся к XIII веку. Специалисты предполагают, что этот тоннель мог быть тайным выходом из дворца монгольского наместника Садуна Манкабердели, управлявшего городом Телави в XIII веке. "Восемь веков назад дворец Манкаберда стоял именно на том самом месте, где сейчас найден вход в подземный тоннель", - заявляют археологи.

А в августе 2017 года экспедиция под руководством известного грузинского ученого, профессора Николоза Тушабрамишвили обнаружила в Телави целую сеть тоннелей, которые, как заявил он, являются частью древнего города Телави. В ходе исследований подземных ходов археологи обнаружили множество уникальных вещей - керамику, оружие, кувшины, останки печи для выпечки хлеба "тонэ", чернильницы, использовавшиеся для письма перья и стержни из кости.

Все эти находки, по словам Тушабрамишвили, доказывают, что в IX веке Телави был развитым городом, где процветали разные ремесла и торговля. Кроме того, найденные чернильницы и перья указывают на распространение грамотности среди жителей раннесредневекового города.