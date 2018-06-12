Сервис бесплатной краткосрочной аренды машины для нужд малоимущих запустили в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 12 июня. /ТАСС/. Сервис бесплатной краткосрочной аренды машины "Добромиль" запустили в Грозном для нужд малоимущих семей. Об этом рассказал ТАСС руководитель благотворительной организации "Хайра" Микаил Ахмадов.

"Мы составим очередь по заявкам, и наша машина "Добромиль" будет выезжать к малоимущим семьям для удовлетворения их потребностей: перевозки продуктов, транспортировки мебели, бытовой техники и т. д. Это газель организации "Хайра", водителя и бензин мы оплачиваем сами", - отметил собеседник ТАСС.

Благотворительная организация "Хайра" начала свою деятельность в 2013 году с небольшой комнаты для сбора одежды нуждающимся семьям. Сейчас у них трехэтажный магазин и пункты приема одежды по всей республике. В волонтерской группе состоит около 300 добровольцев.

"Это такой секонд хенд для малоимущих, с одной лишь особенностью - у нас все бесплатно. Любой человек может прийти и взять все, что захочет. Неважно, какой национальности или религии, к нам и русские приходят, и украинские беженцы", - рассказал Ахмадов.

По его словам, параллельно работает онлайн-склад предметов быта и одежды для нуждающихся семей. Такой формат позволяет организации оказать поддержку людям в отдаленных населенных пунктах региона. "Каждый желающий может пожертвовать для нуждающихся людей любую вещь, будь то строительный материал, холодильник, инвалидная коляска или еще что-то, не выходя из дома, - просто разметив фотографию", - рассказал он.

Организация реализует десятки проектов, в их числе поддержка студентов, сбор донорской крови и оказание врачами бесплатной медицинской помощи. В планах волонтерской группы создать дружину, которая будет работать совместно с МЧС.