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Врио главы Красноярского края в День России вручил первые паспорта юным жителям региона

Общество
12 июня, 13:23 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 12, июня. /ТАСС

Врио губернатора края Александр Усс добавил, что ребята родились в стране, которая играет особую геополитическую роль в мире

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КРАСНОЯРСК, 12 июня. /ТАСС/. Почти 50 юных жителей Красноярского края в День России получили свои первые паспорта из рук врио губернатора Красноярского края Александра Усса. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального правительства

"Вам довелось родиться в России - стране, которая играет особую геополитическую роль в мире. Более того, вам довелось родиться в Красноярском крае, который является стержневым, определяющим регионом с точки зрения территории, огромных природных ресурсов, индустриального потенциала, возможностей для учебы и работы <...> Где бы вы ни оказались, всегда будете неразрывно связаны со своей малой родиной. Через пару десятков лет именно вы будете определять будущее нашего края и страны, и мы надеемся, что оно окажется в надежных руках", - процитировали в пресс-службе слова Усса.

Традиции вручать лучшим учащимся паспорта в торжественной обстановке почти десять лет. Если в 2017 году паспорта получили около 40 учащихся из разных районов и городов края, в этом году их порядка 50 человек с географией проживания от Эвенкии до Минусинска.

Эти ребята к четырнадцати годам достигли значительных успехов в учебе, отличаются активной жизненной позицией, являются участниками фестивалей различного уровня, победителями и призерами районных, краевых олимпиад, спортивных соревнований.

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