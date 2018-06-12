Врио губернатора Ямала в День России вручил первые паспорта десяти школьникам Салехарда

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов в День России вручил первые паспорта десяти школьникам города Салехарда. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе губернатора округа.

"Традиционно в рамках празднования Дня России состоялось вручение первых паспортов учащимся школ города Салехарда. Свой главный документ из рук временно исполняющего обязанности губернатора округа Дмитрия Артюхова получили десять салехардцев", - говорится в сообщении.

Врио главы региона отметил, что будущее Ямала за молодежью. "Именно вам, молодым и энергичным, предстоит обустраивать наш северный край. Вы - участники позитивных преобразований в его социально-экономическом развитии. За вами - создание будущего Ямала и Отечества", - цитирует Артюхова пресс-служба губернатора округа.

В День России в Салехарде по традиции прошел праздничный митинг, в котором приняли участие ветераны Ямала, общественники, трудовые коллективы, представители политических партий и молодежных движений, а также учащиеся школ Салехарда.

"Ямал - важная часть нашей большой страны. За плечами - построенные города, введенные в эксплуатацию месторождения. В этом мы черпаем силы для того, чтобы идти вперед, к новым свершениям. А впереди у нас - новые заводы, освоение Северного морского пути и полуострова Гыдан, строительство железных дорог, аэропортов и мостов", - сказал Артюхов, обращаясь к жителям региона.