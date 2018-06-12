Парад дружбы народов и воздушный перформанс прошли на Урале в День России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Регионы Уральского федерального округа (УрФО) отметили День России парадом дружбы народов, спортивными играми, а также прыжком парашютистов с национальным флагом.

Спортсмены-парашютисты, участники неофициального общественного движения Putin Team поздравили жителей Свердловской области воздушным перформансом. Как сообщили ТАСС организаторы перформанса, двое парашютистов совершили синхронный прыжок с высоты 1,5 тыс. м, раскрыв в небе национальный флаг и полотно с надписью Putin Team и хэштегом #ДеньРоссии.

"В этот солнечный день мы решили поздравить всех граждан с высоты птичьего полета. Посвящаем наш прыжок всем патриотам, с праздником!", - сказал один из парашютистов Александр Косков.

Парад национальностей и борьба на поясах

На Южном Урале по традиции в День России прошел парад дружбы народов. Представители более десятка национальных центров и общин вместе с фольклорными и танцевальными коллективами, студентами ведущих вузов Челябинска прошли колонной от Театральной площади до городского сада имени Пушкина, где стали участниками и зрителями фестиваля русского фольклора. Они шли под музыку духового оркестра, некоторые из них при этом пели свои национальные песни.

"Для нас это возможность пообщаться с представителями других национальностей и культурных центров, возможность выстраивать межнациональные взаимоотношения. Можно подойти к представителям других национальных центров, обменяться контактами, завязать знакомства. Также это возможность себя показать, что для нас очень важно", - рассказал ТАСС представитель Челябинской областной организации "Чувашский культурный центр" Андрей Марков.

Парадом национальностей также прошли представители народов, проживающих в Курганской области. На центральной аллее Кургана собрались более сотни участников и руководителей общественных национальных организаций, которые действуют в регионе - русские, белорусы, украинцы, евреи, азербайджанцы, татары, башкиры, армяне и казахи.

"В День России в областной центр приехали и гости из Республики Казахстан. От акима Костанайской области Архимеда Мухамбетова как символ дружбы между нашими регионами [губернатору Курганской области] Алексею Кокорину вручили герб города Костаная", - отметили в пресс-службе правительства Курганской области.

В Центральном парке культуры и отдыха в Кургане в этот день разместились различные подворья - от юрты до русской избы. Представители самых многочисленных национальных объединений, проживающих в Курганской области, угощают гостей праздника блюдами своей кухни, а также рассказывают о народных традициях и обрядах. Кроме того, с самого утра в парке стартовали спортивные соревнования. По традиции они включают один из самых зрелищных видов спорта - национальную борьбу тюркских народов корэш, или борьбу на поясах.

Мост дружбы

В Тюменской области проходит областной фестиваль национальных культур "Мост дружбы". "В этот праздничный день мы чествуем нашу Родину - страну с тысячелетней историей и уникальным национально-культурным наследием, страну, которая объединила на своем огромном пространстве множество народов с разными характерами, но с общим духом и ценностями. Праздник позволяет нам увидеть всю палитру традиций, обычаев и обрядов, особенностей быта, кухни, ремесел разных народов, живущих на тюменской земле", - цитирует пресс-служба главы региона врио губернатора Тюменской области Александра Моора.

Он добавил, что всего в регионе проживают представители 150 этносов. "День России - символ общности нашей судьбы, у нас есть много поводов, чтобы гордиться своей страной и верить в будущее. Тюменцы очень много делают для развития России, я уверен, что мы впишем в ее историю еще много славных страниц", - отметил на митинге-концерте, посвященном Дню России, председатель областного координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Игорь Шишкин.