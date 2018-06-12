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Умер кардиохирург Яков Бранд

Общество
12 июня, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Бранд долгие годы руководил отделом неотложной кардиохирургии НИИ скорой помощи им. Склифосовского

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Яков Бранд

Яков Бранд

© Максим Шеметов/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Кардиохирург Яков Бранд скончался во вторник утром в Москве, сообщил ТАСС его сын Петр Бранд.

"Да, сегодня утром [скончался]", - подтвердил он.

Яков Бениаминович Бранд родился 20 мая 1955 года в Одессе. Его родители были врачами. В 1979 году окончил Одесский мединститут, с 1981 начал работать в Москве. Долгие годы руководил отделом неотложной кардиохирургии НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Доктор медицинских наук, член Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России и др. стран. Лауреат Государственной премии РФ за открытия в лечении ишемической болезни сердца у онкологических больных, автор множества работ в различных областях хирургии. Вел несколько телепередач, посвященных вопросам здоровья.

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