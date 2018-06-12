Кавминводы отмечают День России открытием пляжного сезона и запуском аэростата

ПЯТИГОРСК, 12 июня. /ТАСС/. Массовыми мероприятиями, в которых участвует несколько тысяч человек, отмечают День России на Кавказских Минеральных Водах. В Пятигорске на детском пляже Новопятигорского озера во вторник торжественно открыли пляжный сезон, устроив праздник "Краски лета", состоялся онлайн-конкурс, танцевальный флешмоб для детей и взрослых, различные интерактивные площадки знакомят гостей мероприятия с историей праздника, передает корреспондент ТАСС.

"Праздник не только символизирует величие и мощь нашей державы, но и объединяет людей различных национальностей и конфессий на основе вечных ценностей - любви к Родине, гордости за наше великое прошлое и веры в достойное будущее", - отметил в своем поздравлении глава города Андрей Скрипник.

В недавно реконструированном Парке Победы появились национальные подворья: гостей праздника угощают блюдами национальной кухни, делятся фамильными рецептами, рассказывают об убранстве праздничного стола, меню и посуде, дают импровизированные мастер-классы по национальному застольному этикету. В городе действует 15 национально-культурных объединений и шесть казачьих обществ.

Вечером состоится большой концерт местных коллективов и мастеров эстрады. "Приглашенной звездой праздничной программы станет российский рок-музыкант, певец, лауреат премий "Шансон года" и "Золотой граммофон" Александр Маршал. Завершится вечер праздничным фейерверком", - сообщает пресс-служба муниципалитета.

В труде и в спорте

В селе Прикумское Минераловодского городского округа в День России открыли аллею Героев Социалистического труда в память о земляках, которые получили высшие звания за многолетний самоотверженный труд, сообщили в пресс-службе округа. На пьедесталах вдоль аллеи нанесены имена и фото трех Героев Соцтруда и 11 награжденных Орденом Ленина жителей села. Аллея выложена тротуарной плиткой, высажены липы и туи, устроены цветочные клумбы и газоны, установлены урны и скамейки.

"Стоимость проекта составила один миллион рублей. Жители Прикумское еще в 2017 году сообща согласовали сам проект и его стоимость, подали заявку и стали участниками программы местных инициатив", - рассказали в пресс-службе.

В Железноводске проходит серия курортных забегов KAVKAZ.RUN 2018. Накануне стартовала "Железноводская десятка" - кольцевой маршрут вокруг горы Железной на дистанции 0,5 км, 3 км, 10 км, а сегодня самые выносливые вышли на "Железный трейл" - внетрассовый забег вокруг горы Бештау на 6 км, 12 км и 21 км. Трассы проходят по территории Бештаугорского заказника - крупнейшей заповедной зоны Кавказских Минеральных Вод.

"Всего в забегах принимает участие одна тысяча человек, <...>. Спортивные мероприятия сопровождает современная развлекательная программа", - рассказал ТАСС координатор проекта Михаил Шоров.

А в Ессентуках во вторник вечером главным событием станет открытая тренировка футболистов сборной Нигерии, которые размещены в городе-курорте на время чемпионата мира по футболу 2018. Специально построенная для этого по стандартам FIFA тренировочная площадка "Ессентуки Арена" названа именем жителя города - участника Великой Отечественной войны, летчика-бомбардировщика, Героя Советского Союза Валентина Георгиевича Козлова. Прибывших поздно ночью нигерийских футболистов встречали хлебом-солью и казачьей лезгинкой в санатории "Источник", где сборная будет жить во время чемпионата.

"Поднять Россию"

В Национальном парке "Кисловодский" вечером совершит полет в честь празднования Дня России гигантский аэростат "Россия". Аэростат стартует с Первомайской поляны парка и поднимется над городом и его окрестностями. Полет пройдет в рамках проекта "Поднять Россию", который реализует Благотворительный фонд святителя Луки (Войно-Ясенецкого) при поддержке Фонда президентских грантов, сообщили в дирекции парка.

Как сообщалось, аэростат "Россия" объемом 4 тыс. кубических метров - один из самых больших в РФ. Первый полет аэростата состоялся в Севастополе 18 марта, в день выборов президента РФ. 6 мая в ознаменование 73 годовщины Победы в Великой Отечественной войне аэростат осуществил первый в истории воздухоплавания перелет через Керченский пролив. По словам специалистов, этот воздухоплавательный аппарат является уменьшенной в 25 раз копией аэростата, который сейчас изготавливается для рекордного полета в стратосферу путешественника Федора Конюхова.