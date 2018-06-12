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Более 252 тыс. сотрудников МЧС обеспечивают безопасность празднования Дня России

Общество
12 июня, 13:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

В МЧС добавили, что с 9 по 13 июня в готовность приведены системы оповещения о ЧП

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Силы и средства МЧС на время празднования Дня России переведены в режим повышенной готовности, безопасность обеспечивают более 252 тыс. сотрудников министерства. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Во всех субъектах страны к обеспечению безопасности населения во время проведения более 4550 праздничных мероприятий привлекаются более 252 тыс. специалистов и свыше 71 тыс. единиц техники", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что силы средства государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в целях обеспечения безопасности населения "приведены в режим повышенной готовности в выходные и нерабочие праздничные дни - с 9 по 13 июня".

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