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Более 200 школьников примут участие в военно-спортивной игре "Зарница Поволжье" в Марий Эл

Общество
12 июня, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Игровые испытания направлены на укрепление выносливости, развитие навыков действия в нестандартных ситуациях, подготовку школьников к службе в армии

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ТАСС, 12 июня. Военно-спортивная игра "Зарница Поволжье" для молодежи допризывного возраста пройдет в республике Марий Эл. Об этом во вторник сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Игра состоит из нескольких этапов: бег 60 м и 500 м, подтягивания (юноши), отжимания (девушки), метание гранат, историческая викторина, строевая подготовка, оказание первой медицинской помощи, ориентирование на местности", - уточняется в сообщении.

В "Зарнице" примут участие 16 команд по 14 человек в каждой. Игровые испытания направлены на укрепление выносливости, развитие навыков действия в нестандартных ситуациях, подготовку школьников к службе в армии.

В рамках мероприятия для школьников будут организованы показательные выступления подразделений охраны РВСН и мастер-классы по спортивной подготовке. Дата проведения "Зарницы" не уточняется.

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