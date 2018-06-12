Футбольный праздник прошел в Ставрополе в День России

СТАВРОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Центр Ставрополя в День России стал большой спортивной площадкой, основной темой праздника был предстоящий чемпионат мира по футболу 2018 года. Студентки соревновались в знании правил футбола, юные спортсмены показали мастерство владения мячом, а жителей города поздравил земляк, член сборной России по футболу Илья Кутепов, передает корреспондент ТАСС.

В День России жители Ставрополя собрались в исторической части города на Крепостной горе. Перед началом праздника жителям рассказали об истории футбола и чемпионатов мира, о развитии футбола в нашей стране. Все вместе жители краевой столицы исполнили гимн России, вместе его пели около 5 тыс. человек, сообщают организаторы.

Поздравил жителей города футболист Илья Кутепов. Сейчас воспитанник ставропольского футбола вместе со сборной страны готовится к старту чемпионата мира, поэтому сам приехать не смог, но направил видеозапись. "Через два дня стартует чемпионат мира по футболу и все мы верим в победу, болейте за нас, поддерживайте нас, Россия - вперед!", - призвал жителей родного города футболист.

На площади развернулись сразу несколько футбольных турниров - участники соревновались за победу в мини- футболе, любой желающий мог попробовать свои силы в настольном футболе, а молодежь привлек шатер с установленными экранами - там можно было сыграть в киберфутбол. "Компьютерные игры я люблю, там можно самому почувствовать себя игроком крупного турнира, но вживую, конечно, футбол смотреть интереснее", - сказал 13-летний Илья.

Болеем за Россию и Нигерию

Воспитанники спортивной школы "Кожаный мяч" Романа Павлюченко показали на празднике мастерство владения мячом - ведение, передачу мяча, обманные движения и т.д. Предстоящего чемпионата юные футболисты ждут с нетерпением, им удастся посмотреть игры вживую - ранее власти края вручили футбольным ДЮСШ Ставрополья билеты на матчи, которые пройдут в Ростове-на-Дону.

"Конечно, на чемпионате я буду болеть за свою страну, Россию, думаю, у команды есть шанс неплохо себя показать. 23 июня я поеду смотреть матч между Южной Кореей и Мексикой, интересно посмотреть на игру Сон Хын Мина, который играет в клубе "Тоттенхэм" и на других звезд", - отметил 12-летний футболист Константин Кравченко.

Футбольной тематике был посвящен и молодежный конкурс красоты, участницами которого стали студентки учебных заведений города. Свои платья для дефиле девушки украсили символикой чемпионата и стран-участниц, показали знание официальных и неофициальных футбольных терминов. Иногда задания вызывали сложности, так, одна из участниц со второго раза угадала народное название "желтой карточки" - "горчичник".

Среди конкурсанток на сцене выступала и 23-летняя студентка Фураира Саид, она приехала в Ставрополь из Нигерии. Сборную именно этой страны принимает Ставропольский край, тренировочная база находится в Ессентуках. "Обязательно буду смотреть чемпионат, болеть за своих футболистов. В Нигерии болеют за команду так же, как и в России - собираются у телевизоров, обсуждают, поддерживают", - рассказала студентка.

Юные граждане России

Особенно важным этот день стал для 800 юных ставропольцев, именно столько 14-летних жителей края во вторник впервые получили паспорта. В Ставрополе документы вручал губернатор края Владимир Владимиров, торжественная церемония прошла в музейно-выставочном комплекса "Россия - моя история", сообщает пресс-служба главы региона.

"Этот музей напоминает о тысячелетней истории России. О том, как наш народ создавал страну, защищал ее, возрождал после войн и бедствий. И каждое поколение было в ответе за то, чтобы Отчизна росла и процветала. Сегодня вы получаете паспорта, и так же принимаете эту ответственность за будущее России", - сказал Владимиров перед вручением документов 38 юным ставропольцам.

День России в Ставрополе будут праздновать до вечера - во второй половине дня в городе будут чествовать лучших волонтеров краевой столицы, вечером на одной из центральных площадей откроется кинотеатр под открытым небом, где будут показывать самые интересные российские фильмы, завершится праздник фейерверком.