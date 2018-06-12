Лауреат Госпремии академик Дедов пожертвует премию детским фондам

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Лауреат Государственной премии РФ за 2017 год академик РАН Иван Дедов решил направить свою премию на помощь детским фондам.

"Позвольте мне пожелать всем нам и всей России доброго здоровья и благополучия. Премиальные я передам в фонды помощи детям", - сказал Дедов, принимая во вторник награду из рук президента РФ Владимира Путина в ходе церемонии награждения лауреатов.

Дедов подчеркнул, что ежегодно возглавляемый им Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии оказывает помощь порядка 50 тыс. пациентам. "Если 25 лет тому назад продолжительность жизни пациентов с сахарным диабетом второго типа у взрослого населения составляла 55 - 60 лет, то сегодня для женщин - 76, для мужчин - 71 год", - сказал он.

По его словам, в настоящее время активно развивается персонализированная медицина, так как геномные технологии позволяют предсказывать и нивелировать риски, а также осуществлять ранние диагностику и лечение.

Заведующий лабораторией эволюционной геномики Института общей генетики им. Вавилова Евгений Рогаев, получив награду, заметил, что она свидетельствует о важности и признании генетики. "Это признание значения генетики и в области медицины", - подчеркнул он, отметив, что есть около 7 тыс. редких заболеваний, многие из которых являются наследственными и далеко не всегда проявляются в раннем возрасте (например, болезнь Альцгеймера). "Мне, конечно, приятно, что наш скромный вклад в данную область был столь высоко оценен", - добавил Рогаев.

Академик РАН, руководитель научного направления Центра фотохимии РАН "Федеральный научно-исследовательский центр "Кристаллография и фотоника" Михаил Алфимов подчеркнул на церемонии, что благодарен государству за высокую оценку своего труда. Он вспомнил слова философа Монтеня, который сказал: "Наука - это великое украшение и чрезвычайно полезное орудие". Алфимов выразил надежду на то, что его работа позволит создавать многофункциональные "умные" материалы для техники и медицины. "Нас всех ожидает хорошее будущее", - заключил он.