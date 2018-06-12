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Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве и Подмосковье

Общество
12 июня, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Порывы ветра могут достигнуть 22 м/с

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Главное управление МЧС РФ по Москве предупредило о грозе и сильном ветре во второй половине дня 12 июня в столице.

"12 июня во второй половине дня ожидаются дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 22 м/с", - сказали ТАСС в пресс-службе главка.

В Подмосковье гроза и сильный ветер ожидаются в ночь на среду, 13 июня.

"Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в ночь 13 июня местами в Московской области ожидаются кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 20 м/с", - сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям региона во время непогоды обходить стороной шаткие конструкции и не парковаться под деревьями.

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