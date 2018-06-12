День России в Сибири отметили парадом национальностей и танцевальным баттлом

ТАСС, 12 июня. Жители Сибири отмечают День России молодежными шествиями, национальными играми и кухней разных народов, а также поздравляют страну с праздником красочными граффити и танцевальным баттлом.

Дружба народов

Многие сибирские города 12 июня организовали шествия представителей различных народов и культур, проживающих за Уралом: участниками таких шествий или фестивалей стали, например, жители Томска, Хакасии, а также Омска, где парад национальностей был организован впервые и объединил более 1 тыс. человек - русских, казахов, латышей, армян, немцев, татар, курдов, грузин, узбеков. На пути их следования были развернуты интерактивные площадки, представлявшие культуру народов, населяющих регион. На них горожане могли посмотреть на национальные ремесла, творческие коллективы, попробовать национальную кухню.

В Алтайском крае проходит этнокультурный праздник "День России на "Бирюзовой Катуни" на площадке одноименной туристско-рекреационной зоны, расположенной в одном из самых живописных мест Сибири: здесь находится рукотворное озеро, окруженное горами и лесом.

"Сегодня стали участниками фестиваля представители 14 регионов - от Москвы до Забайкальского края, успех и интерес к фестивалю закономерен и понятен: здесь мы видим развитие истории и культуры разных народов, которые край считают родным", - сказал на празднике врио губернатора края Виктор Томенко.

Гости праздника посетили выставку ремесленников, на которую приехали 700 мастеров со всей России. Самой яркой и познавательной площадкой стала презентация различных народов: здесь еврейская диаспора представила национальную литературу, украинская - кухню и национальные костюмы, казахская - национальные танцы, эстонцы и поляки - песни.

Футбол и танцевальный баттл

Объединиться и пройти колонной по городским улицам решили и в Новосибирске - здесь впервые проходит молодежное шествие под названием "Мы - будущее России!". Уже за час до старта в Нарымском сквере, в центре города, собралось очень много народу, в основном это студенты и старшеклассники с флагами, шарами и символами учебных заведений в руках. Они танцуют под музыку и подпевают звучащим вокруг песням. Целые делегации приехали из районов области

"Мы патриоты, мы любим свою страну и готовы отстаивать ее интересы, поэтому мы сегодня здесь, наш долг, принять участие в таком шествии", - рассказала ТАСС Екатерина Мартюшова, представляющая кадетов МЧС из села Ярково Новосибирского района.

Колонна молодых и активных пройдет до площади Ленина, где установлена главная сцена праздника и работают три творческие площадки. Там можно будет нарисовать граффити с фразой "С днем рождения, Россия", принять участие в танцевальном баттле и сыграть в уличный футбол.

Национальные подворья

День России в Красноярске встретили масштабным праздником на острове Татышев на Енисее, культовой зоне отдыха горожан. Представители различных национальностей региона организовали на острове "деревни" - свои национальные подворья в рамках проекта "Семья народов Красноярского края".

"Сто лет не был в Ереване, совсем уже сибиряк стал, - рассказал ТАСС выходец из Армении Гагик Мовтесян, живущий в Красноярске.

На спортивном пространстве "Интерземлячества" национальные команды состязались в разных видах спорта: от перетягивания каната и палки до хакасской национальной борьбы "Курес". "Множество народных игр, соревнований, хакасскую борьбу увидел впервые, но если узнаю, что есть такая секция, обязательно пойду", - сказал ТАСС житель Красноярска Сергей Михайлов.

А в центре Красноярска прошел Арт-моб #МЫРОССИЯ. На земле нарисовали контур карты страны, в котором разместились сотни красноярцев,

Праздник, который объединяет

В Бурятии во вторник, помимо Дня России, празднуют 95-летие республики: торжественные мероприятия в честь юбилея были перенесены с 1 на 12 июня - тогда в Улан-Удэ разыгралась непогода, шквалистый ветер грозил сорвать конструкции концертной сцены в центре города.

"Все в этом мире не случайно, именно 12 июня для нас всех стал самым подходящим днем. Очень символично, что именно сегодня мы, все народы, проживающие в Бурятии, празднуем и юбилей республики, и День России. Это знак дружбы, знак того, что все мы едины и вместе сильны перед любой трудностью", - рассказала ТАСС жительница Бурятии, пенсионерка Галина Намсараева. Она пришла на праздник вместе со своими внуками, двое из них прилетели из Москвы, по ее словам, это семейная традиция - вся детвора проводит каникулы с бабушкой и дедушкой, в Бурятии.

Праздничные мероприятия в сибирских регионах будут продолжаться до позднего вечера, в некоторых городах День России завершится фейерверком.