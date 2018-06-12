Жители ЦФО отмечают День России флешмобами, ретро-ралли и театрализованным парадом

ТАСС, 12 июня. Жители регионов Центрального федерального округа (ЦФО) в День России устроили многочисленные флешмобы. В Ярославле основной площадкой празднования стала территория в районе 65-метрового колеса обозрения, самого большого в городах Золотого кольца, где вечером пройдут концерты и конкурсы, а сотни горожан выстроятся в слово "Россия" и запустят в воздух шарики.

"В акции примут участие более 400 человек. Это представители разных национальностей, которые живут в России, они придут в национальных костюмах, а также студенты, активная молодежь, волонтеры", - рассказал ТАСС руководитель управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Хаджи Бадалов.

День России в Белгородской области также не обошелся без программы с различными флешмобами и фестивалями, - участники одного из них выстроились в многометровую надпись "Я люблю Россию" на Соборной площади города. Кроме того, вечером чемпион России, Европы и мира по гиревому спорту Дмитрий Волосовцев попытается установить новый рекорд России и Гиннесса в рывке гири.

Ретро-ралли в Туле

В День России в Туле стартовало ралли исторических автомобилей "Автострада-2018". Суть соревнований в состязании на ориентирование и на движение с заданной скоростью по определенному маршруту общей протяженности порядка 100 км. Он начинается от Тульского кремля, проходит по нескольким региональным дорогам и завершается на главной площади города Щекино. Победитель получит приз губернатора Тульской области, каким именно будет подарок, пока держится в секрете.

Праздничная площадка в регионе развернулась и в музее-заповеднике "Куликово поле". На первом ратном поле России проходят турнир традиционного воинского искусства спортсменов Федерации рубки шашкой "Казарла" и конные выступления, соревнования по футболу, пляжному волейболу, стритболу и рыбной ловле "Матч-гигант". На Красном холме Куликова поля призывников региона торжественно проводят в армию.

Театральный парад в Воронеже

На Международном Платоновском фестивале искусств в Воронеже, который начался 6 июня и проходит до 17 июня, в День России началась самая зрелищная часть. Это театральный парад - огромный уличный спектакль, собирающий более 20 тыс. зрителей. В этом году его концепцию, эскизы костюмов создала арт-группировка "Ктомы" под руководством театрального художника Анастасии Нефедовой.

Темой парада стали произведения Александра Пушкина, его биография и мифы. Как заявили организаторы, поэт со своими героями перенесется в XXI век и выйдет на улицу Воронежа. Причем это не традиционные герои Пушкина, а они же в том виде, в котором они могли бы быть сейчас, когда есть интернет, скоростные поезда, соцсети, виртуальная реальность, бургеры и слипоны.

На параде пройдут около 200 танцоров, певцов, скейтеров, ходулистов. В уличном шествии предусмотрено 15 композиций или перфомансов со своими сюжетами и участием 120 объектов и персонажей. На параде пройдет и пожилой Пушкин, как если бы он пережил дуэль и дожил до старости.

Одной из главных сцен станет дуэль, в которой все жители Воронежа почувствуют себя секундантами. Как говорят организаторы, "свидетелями непрекращающейся дуэли между Художником и Личностью".

Народная регата

В Тверской области на Иваньковском водохранилище в яхт-клубе "Конаково ривер клаб" проходит парусный фестиваль "Народная регата".

"Фестиваль объединил десятки классов яхт от легких швертботов и надувных катамаранов до круизных судов. Более 100 яхт соревнуются на разных дистанциях. Фестиваль "Народная регата" - одно из самых ярких событий летнего сезона на территории Верхневолжья", - сказали в пресс- службе правительства Тверской области.

На берегу Иваньковского водохранилища для гостей организована бесплатная полевая кухня, музыкальная шоу- программа. Все желающие могут отдохнуть на пляжах "Конаково ривер клаб", побывать с экскурсией на острове. Также на площадке работает школа танцев, детские развлекательные зоны.