Киргизия рассчитывает на активизацию сотрудничества с Россией

БИШКЕК, 12 июня. /ТАСС/. Киргизия рассчитывает на активизацию всестороннего сотрудничества с Россией. Об этом заявил во вторник президент страны Сооронбай Жээнбеков в телеграмме президенту РФ Владимиру Путину в связи с празднованием Дня России, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Убежден, что совместными усилиями мы продолжим наращивать взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызстаном и Россией во благо народов наших стран", - заверил в телеграмме Жээнбеков.

По его словам, в Киргизии придают "приоритетное значение расширению и углублению союзничества и стратегического партнерства" между двумя странами, а также укреплению интеграционных процессов на евразийском пространстве.

По мнению Жээнбекова, Россия за последнее время смогла добиться успехов во многих направлениях. "Со дня принятия декларации о государственном суверенитете России страна достигла впечатляющих успехов в государственном строительстве, социально-экономическом развитии и повышении благосостояния народа", - уверен он.

Президент Киргизии пожелал президенту России "крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в реализации намеченных планов", а всему "дружественному народу России - мира и процветания".