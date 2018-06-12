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Киргизия рассчитывает на активизацию сотрудничества с Россией

Общество
12 июня, 14:55 UTC+3 БИШКЕК БИШКЕК 12, июня. /ТАСС

Президент Киргизии поздравил Путина с Днем России и отметил, что РФ за последнее время смогла добиться успехов во многих направлениях

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БИШКЕК, 12 июня. /ТАСС/. Киргизия рассчитывает на активизацию всестороннего сотрудничества с Россией. Об этом заявил во вторник президент страны Сооронбай Жээнбеков в телеграмме президенту РФ Владимиру Путину в связи с празднованием Дня России, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Убежден, что совместными усилиями мы продолжим наращивать взаимовыгодное сотрудничество между Кыргызстаном и Россией во благо народов наших стран", - заверил в телеграмме Жээнбеков.

По его словам, в Киргизии придают "приоритетное значение расширению и углублению союзничества и стратегического партнерства" между двумя странами, а также укреплению интеграционных процессов на евразийском пространстве.

По мнению Жээнбекова, Россия за последнее время смогла добиться успехов во многих направлениях. "Со дня принятия декларации о государственном суверенитете России страна достигла впечатляющих успехов в государственном строительстве, социально-экономическом развитии и повышении благосостояния народа", - уверен он.

Президент Киргизии пожелал президенту России "крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в реализации намеченных планов", а всему "дружественному народу России - мира и процветания".

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Жээнбеков, Сооронбай Шарипович
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