Подмосковный ЗАГС впервые зарегистрировал брак на теплоходе

КРАСНОГОРСК, 12 июня. /ТАСС/. Руководство управления ЗАГС Московской области впервые открыло официальную регистрацию браков на теплоходе, сообщила журналистам во вторник начальник главного управления ЗАГС Московской области Елена Филатова.

Первая торжественная церемония регистрации брака состоялась на теплоходе "Крокус" в акватории Москва-реки в районе Павшинской поймы. По словам Филатовой, брак во вторник зарегистрировали Наталия и Александр Поповы.

"Выездная регистрация законом недопустима, поэтому мы уже несколько лет работаем по программе удаленных рабочих мест органов ЗАГСа в Московской области, и вот сейчас мы запускаем еще один проект - это удаленное рабочее место на теплоходе. Подобных проектов в Московской области и в Москве еще не было", - сказала она.

Филатова добавила, что регистрации на теплоходе проводятся на общих основаниях и дополнительных трат не потребуют. Узаконить свой брак на борту теплохода будет возможно до конца навигационного периода 2018 года, сама процедура займет около 20 минут. "От органов ЗАГС будет работать один сотрудник. Кроме того, будет доступна электронная запись на данный вид регистрации", - отметила Филатова.

Заместитель первого вице-президента Crocus Group Сергей Шаров уточнил, что на борту "Крокуса" могут находится до 70 человек одновременно.

Ранее сообщалось, что руководство управления ЗАГС Московской области в летний сезон 2018 года будет регистрировать браки на теплоходе. Также обсуждалась возможность открытия дворцов бракосочетания во всех торговых центрах под брендом Vegas в Московской области. Ранее подмосковный ЗАГС открыл дворец Бракосочетания в ТЦ VEGAS Крокус Сити. Девелоперская компания Crorus Group, помимо VEGAS Крокус Сити, управляет также торговыми центрами VEGAS Каширское шоссе и VEGAS Кунцево.