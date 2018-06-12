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На авиабазе Хмеймим прошли митинг и концерт в честь Дня России

Общество
12 июня, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Отличившимся военнослужащим вручили государственные и ведомственные награды

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Торжественный митинг в честь Дня России состоялся на авиабазе Хмеймим в Сирии, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"На торжественном митинге перед военнослужащими группировки было зачитано поздравление руководства Министерства обороны Российской Федерации. Командованием группировки войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике были вручены государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим", - сообщили в оборонном ведомстве.

Праздничный митинг завершился торжественным маршем личного состава и дефиле с песней военного оркестра. В День России перед персоналом авиабазы выступили российские исполнители, музыкальные и танцевальные коллективы, в том числе Минобороны России. Для российских военнослужащих были исполнены популярные эстрадные песни и хореографические номера.

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