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Паспорта в обложках с символикой региона вручили юным жителям НАО в День России

Общество
12 июня, 15:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июня. /ТАСС

Документы получили 20 детей

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МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Врио главы Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский вручил первые паспорта двадцати 14-летним жителям региона во вторник в ходе празднования Дня России в Нарьян-Маре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации НАО.

"Вам уже 14 лет, и если до сегодняшнего дня всю ответственность за ваши слова, действия, поступки несли родители, то сейчас, получив документ гражданина Российской Федерации, вы должны понимать уже свою ответственность перед родителями, своим домом, малой родиной и страной", - приводит пресс-служба слова Цыбульского, которые он сказал на церемонии.

Для торжественного события изготовили обложки для паспортов с атрибутикой Ненецкого АО. В зале официальных мероприятий ДК "Арктика", где вручали паспорта, наградили также победителей конкурса сочинений "Я гражданин". А церемония вручения государственных наград Российской Федерации и Ненецкого автономного округа прошла уже на центральной площади Нарьян-Мара.

В Нарьян-Маре с утра работают игровые площадки и проходит ярмарка. Этнокультурный центр НАО в День России объявил в городе акцию "Надень народное" - горожанам предложили прийти на праздник в традиционных народных костюмах.

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