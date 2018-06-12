Депутаты Ростовской области предлагают сделать 2 ноября праздником дружбы народов Дона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 июня. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Ростовской области предлагают ежегодно отмечать 2 ноября День дружбы народов Дона. Сейчас инициатива находится на рассмотрении в областном правительстве, сообщила журналистам во вторник заместитель председателя областного парламента - председатель комитета по законодательству Ирина Рукавишникова в ходе регионального форума "Россия. Время побеждать".

"Одним из вопросов, который сегодня получит внимание, станет инициатива депутатов Законодательного собрания Ростовской области о принятии нового закона о праздниках и памятных датах Ростовской области. Потому что одна из памятных дат, которую мы хотим предложить - это День дружбы народов Дона. Пока в законопроекте планируется включить эту дату в календарь 2 ноября, именно к этой дате приурочен ежегодный фестиваль дружбы народов Дона", - сказала Рукавишникова, добавив, что, если правительство региона поддержит инициативу, она может быть принята ближайшей сессии регионального парламента.

Межнациональный футбольный турнир в День России

Форум "Россия. Время побеждать" в Ростове-на-Дону приурочен к празднованию Дня России. В его рамках проходят заседание консультативного совета по межэтническим отношениям при губернаторе региона, дискуссии, по развитию межнационального сотрудничества, а также несколько спортивных и культурных мероприятий. Одним из них стал межнациональный турнир по мини-футболу.

Как отметил, обращаясь к участникам форума, заместитель губернатора Ростовской области Василий Рудой, представители различных национальных диаспор "подарили зрителям красивое спортивное зрелище".

"Наши участники национальных диаспор, по межнациональному принципу, ее деля себя на русских, украинцев, белорусов, татар, показали, что мы живем на Дону единым организмом, живем и работаем вместе, бесконфликтно", - сказал Рудой.

По данным правительства Ростовской области, на территории региона проживают представители более 150 национальностей и народностей. С 1995 года в области проводится фестиваль национальных культур "Народов Дона дружная семья", целью которого является сохранение и развитие традиционных культур народов, проживающих в Ростовской области.