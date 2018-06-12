Премьер Армении поздравил российское руководство с Днем России

ЕРЕВАН, 12 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительные письма президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву в честь Дня России. Как передает пресс-служба главы армянского кабмина, в послании, адресованном Путину, Пашинян отметил, что "ценит многовековые дружеские связи между народами двух стран".

"Дорогой Владимир Владимирович, примите мои сердечные поздравления по случаю Дня России. Этот знаменательный день в истории страны с тысячелетней историей и уникальным наследием символизирует системные изменения в политической, социальной и экономической сферах, последовательную работу по укреплению роли и репутации государства на международной арене", - подчеркнул премьер Армении.

Пашинян также добавил, что "дальнейшее расширение конструктивного сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, а также совместное продвижение взаимовыгодных программ в экономической, культурной и гуманитарной сферах полностью соответствует коренным интересам братских народов Армении и России".

"Убежден, что наша недавняя встреча в Сочи в рамках саммита Евразийского экономического союза - еще один шаг к дальнейшему укреплению и обогащению армяно-российских союзнических отношений и стабильности на Южном Кавказе", - отметил председатель армянского правительства.

Как сообщает пресс-служба кабмина, Пашинян по случаю Дня России посетил посольство РФ в Ереване и поздравил с праздником посла Сергея Копыркина и всех сотрудников российской дипломатической миссии.

12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете России. Согласно указу президента РФ, 12 июня было объявлено государственным праздником - Днем независимости России. Официальное название "День России" закрепилось за этой датой в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные дни.