Реконструкцию крымско-татарского костюма в куклах представили на Дне России в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Мастерицы из народного творческого объединения "Региональный центр народных ремесел" Бахчисарая представили реконструкцию крымско-татарского национального костюма в куклах периода Крымского ханства на праздновании Дня России в Симферополе.

Кукольные фигурки небольшие, высотой примерно от 10 до 15 см. "Наши мастерицы воссоздают исторические костюмы периода Крымского ханства, изготавливаем куклы в национальных одеждах, возрождаем традиционные головные женские головные уборы-фески", - рассказала ТАСС руководитель центра Эльмира Хайрулаева.

Торжества по случаю Дня России в Симферополе проходят во вторник на двух основных площадках - площади имени В. И. Ленина и в городском саду у памятника Екатерины II. Мастера народных промыслов на обеих из них демонстрируют поделки из дерева, по металлу, коже.

Семейные работы славянских оберегов представила семья Условых из Джанкоя. По словам мастерицы Светланы Условой, заниматься изготовлением оберегов семья началась несколько лет назад. "У нас семейная усадьба, где мы занимаемся изготовлением не только оберегов, но и меда, народной игрушки, домашнего мыла, сувениров из природных материалов", - говорит она. Среди представленных оберегов - фигурка Данилы-мастера для мужчин, чтобы в семье все ладилось, кукла "Семья", символизирующая богатство и процветание, а также "Берегиня рода" и множество других кукол.

Перед горожанами и гостями города выступают фольклорные коллективы, которые исполняют как русские народные песни, так и песни, и танцы народов Крыма. Развернута фотовыставка под общим девизом "Крым - Россия! Навсегда!", где представлены фотоработы, изображающие самый протяженный в Европе Крымский мост, виды Крымского полуострова и достопримечательности регионов РФ. Среди них самое большое пресноводное озеро Европы - Ладожское, самое древнее в мире - Байкал, а также Долина гейзеров на Камчатке, снимки Московского Кремля и Государственного Эрмитажа.

С любовью к России

Более двадцати иностранных студентов из Индии, Египта, Бангладеш, Ганы, Узбекистана и Туркмении, которые обучаются в Медицинской академии Крымского федерального университета (КФУ) имени В. И. Вернадского, также принимают участие в праздничных мероприятиях ко Дню России, которые проходят в Симферополе.

Студенты собрались у подножия памятника российской императрице Екатерине II в городском саду. Они пришли с российскими флагами, ленточками в цветах российского триколора. В Симферополе - солнечно и жарко, к полудню столбики термометра отмечают около плюс 34 градуса на солнце.

"Мы очень любим Крым и очень любим Россию, поэтому мы пришли разделить этот праздник вместе с россиянами. Это праздник единения всех жителей России. Погода и природа, чем-то напоминает нашу", - отметил ТАСС студент второго курса академии Аннамалай Арвинд из индийского города Банглора, добавив, что после учебы отправится домой лечить людей.

Тиртханкар Даг из Бангладеш, в этом году окончивший обучение, хочет остаться жить в Симферополе и проходить интернатуру в одной из больниц города. "Учился я хорошо, поэтому рассчитываю, что интернатуру буду проходить здесь же, где мне все очень нравится", - рассказал он ТАСС.

Заместитель декана международного медицинского факультета Медицинской академии КФУ Игорь Лугин отметил, что на факультете обучение производится на английском языке. Обучаются 1780 студентов из 56 стран, в том числе из Алжира, Нигерии, Кении, Уганды, Иордании, Сирии, Ливана, Таиланда, Шри-Ланки.

О Дне России

28 лет назад, 12 июня 1990 года, Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете России. Согласно указу президента РФ Бориса Ельцина, 12 июня объявили государственным праздником - Днем независимости России. Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные дни.