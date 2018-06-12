Жители ЮФО отмечают День России

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Жители южных регионов страны отмечают День России концертами, хороводами, балами, выставками и спортивными состязаниями. Они говорят, что праздник объединяет людей и позволяет напомнить, что залог успешного будущего страны - это труд каждого россиянина.

12 июня 1990 года Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете России. Согласно указу президента РФ Бориса Ельцина, 12 июня было объявлено государственным праздником - Днем независимости России. Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные дни.

Новый Крым

День России в Крыму отмечают в пятый раз после воссоединения с РФ, к празднику присоединились все крупные города полуострова. С наибольшим размахом 12 июня отмечают в Симферополе, основные праздничные городские мероприятия развернулись сразу на двух площадках - центральной площади имени Ленина и у памятника императрице Екатерине II, где с утра открылась выставка народных мастеров полуострова. На них представили работы из дерева, по металлу, коже. Мастерицы из Бахчисарая представили историческую реконструкцию мужского и женского национального костюма крымских татар, а семья Условых из Джанкоя - собственноручно выполненные поделки - фигурки славянских оберегов.

На площади имени Ленина открыта фотовыставка "Моя Россия - уникальная страна". На стендах выставки представлены фото Крымского моста, виды Крыма и достопримечательностей России, в том числе снимки самого большого пресноводного европейского озера - Ладожского, и самого древнего - Байкала. Перед горожанами и гостями города выступают фольклорные коллективы, которые исполняют песни и танцы народов Крыма.

Новой точкой празднования Дня России стал Крымский мост, который соединил полуостров с другими регионами России и, по мнению властей, уже стал новой визитной карточкой региона. Здесь по инициативе "Молодой Гвардии" прошел массовый автопробег. Автоколонна из более чем 150 экипажей проследовала около 70 км от поселка Веселовка со стороны Кубани до мемориального комплекса на горе Митридат в Керчи, рассказали организаторы.

"Крымчане гордятся победами и достижениями современной России, - отметил глава республики Сергей Аксенов, который поздравил жителей региона с праздником. - После воссоединения с Россией наш полуостров получил новую жизнь. Модернизируются экономика, транспортная и энергетическая инфраструктура, социальная сфера, реализуется ряд крупных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, туризме, ряде других отраслей".

Он уверен, что будущее Крыма зависит не только от власти, но и "от труда каждого из нас". "Заботясь о нашей малой Родине, мы приумножаем богатство всей страны", - добавил Аксенов.

Офицерский бал и парад военных оркестров

Севастополь начал отмечать День России еще накануне: в ночь на 12 июня на Михайловской батарее состоялся юбилейный - пятый Большой офицерский бал. На танцпол вышли более 200 офицерских и гражданских пар, впервые в этом зрелищном мероприятии приняли участие военные атташе из 10 стран с супругами.

Самым ярким событием 12 июня в Севастополе станет марш военных оркестров. Он пройдет от Севастопольского центра культуры и искусств до площади имени Нахимова с остановками для показа плац-концертов каждого оркестра перед Екатерининским сквером и Аллеей городов-героев, пояснили ТАСС в Главном управлении культуры города-героя.

Севастопольцев в День России также ждут выступления участников Ассоциации российских силачей в супертяжелой весовой категории на Приморском бульваре. Завершится праздник фейерверком в 22:00 мск.

Ростов футбольный

В Ростове-на-Дону, где проживают представители более 100 национальностей, празднование Дня России началось товарищеским матчем по мини-футболу среди представителей национальных диаспор и землячеств города. В нем приняли участие депутаты регионального Заксобрания и городской думы, бизнесмены и представители общественных организаций.

По словам депутата Госдумы РФ Виктора Водолацкого, особенность турнира в том, что представители разных национальностей играют не друг против друга, а в одной команде.

"В одной команде играют и азербайджанцы, и грузины, и русские, и армяне - против другой команды, где такие же национальности, но они не смотрят на то, что их товарищи играют в другой команде, и играют мощно, сильно, потому что чувствуют рядом плечо друга. И они - с одной стороны азербайджанец, с другой - русский, посередине армянин - показывают нам, что такое дружба народов на Дону и в России", - сказал Водолацкий.

Депутат ростовской городской думы Ашот Хбликян первый раз участвует в таком матче. По его мнению, межнациональный турнир - хорошее начало "футбольной недели", на которой открывается ЧМ-2018, а Ростов принимает первый из проходящих в городе матч чемпионата. "Надеемся, что наши не подведут, а мы как болельщики сделаем все возможное, чтобы поддержать их", сказал он.

Готовятся поддерживать предстоящий чемпионат и представители национальных диаспор Ростова и области. "Национальные диаспоры с самого начала подготовки к чемпионату принимали активное участие в том числе в благоустройстве парка на Левом берегу Дона. И сегодня представители диаспор в национальных одеждах развернут в этом парке 200-метровый флаг России. И в течение всего чемпионата мы будем проводить множество своих мероприятий", - сказал ТАСС замруководителя турецко-месхетинского культурного центра Бахтиер Ильясов.

Патриотическая эстафета и танцевальный флешмоб

Астраханцы начали День России с необычной эстафеты: участники, пришедшие в белокаменный кремль в центре города, передавали друг другу государственный флаг России. Началось все у Пречистенских ворот, завершилось - у гауптвахты, где подняли росийский флаг под гимн страны в исполнении сводного хора и сотен собравшихся горожан.

Пели гимн России и в Гененджике. Перед этим на центральную площадь вынесли 30-метровый флаг России.

Праздник в Астрахани продолжится концертами, играми, театрализованными представлениями и народными гуляниями, которые пройдут вечером в разных районах города. Так, в 16:00 в центре Астрахани запланирован танцевальный флешмоб, в 18:00 в парке "Аркадия" - праздничный концерт, а в 18:00 на набережной Волги в рамках социально-культурного проекта "Волжская палитра" состоятся "Русские вечёрки".

Лидер астраханской общественной организации "Молодежь губернии" Роман Ядыкин уверен, что жители области гордятся Россией, осознают себя "частицей великой державы". "Россия - уникальная страна с огромной территорией, объединившая много народов, конфессий, культур… Сегодня от нашей энергии, сплоченности и ответственности зависит будущее страны", - сказал он.

Парад дружбы и праздничные столы

Жители Калмыкии в День России присоединились к всероссийской акции "Парад дружбы народов". Она начнется вечером, с 18:00 мск, как рассказали организаторы, по центральным улицам Элисты в колонне пройдут более 2 тыс. представителей различных национальностей республики. Завершится шествие у архитектурного комплекса "Пагода семи дней". Здесь развернутся национальные шатры, в которых можно будет познакомится с культурой и бытом проживающих в Калмыкии народов.

Основной площадкой праздника в Адыгее стал центральный парк культуры и отдыха в Майкопе, где собрались представители более 100 национальностей, проживающих сегодня в республике - всего около 3,5 тыс. человек. Некоторые одели в национальные костюмы своих детей.

"В сознании людей все больше укрепляется понимание: все мы, независимо от национальной и религиозной принадлежности, политических убеждений, объединены общей судьбой, мы вместе несем ответственность за настоящее и будущее России... Это важно, чтобы никто не смог посеять вражду, насаждая нам чуждые представления о жизни, чуждую идеологию", - сказал ТАСС руководитель национального общественного движения "Адыгэ Хасэ - Черкесский парламент" Рамазан Тлемешок.

По словам Владимира Ермоленко, атамана северо-западного куреня Майкопа, входящего в состав Кубанского казачьего войска, сегодняшний день объединил людей разных национальностей. "Это праздник свободы, мира и согласия. В нашей стране проживает множество народов, и каждый имеет свою культуру, песни, музыку, обряды, обычаи. И вот такие мероприятия нас единят еще больше. Вечером накроем столы, ждем гостей, будет отмечать и радоваться жизни, солнцу, мирному небу", - отметил собеседник агентства.

Волгоград без праздника

В Волгограде праздничные мероприятия по случаю Дня России пришлось отменить из-за ЧП на Волге, где в результате столкновения катамарана с баржей погибли 11 человек.

"Глава региона Андрей Бочаров подчеркнул, что в связи с транспортным происшествием, связанным с гибелью людей, принято решение об отмене 12 июня на территории Волгоградской области торжественных и праздничных мероприятий", - сказали в пресс-службе обладминистрации.