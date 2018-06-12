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Около 2,5 тыс. человек в День России приняли участие в полумарафоне в Костроме

Общество
12 июня, 16:08 UTC+3 КОСТРОМА КОСТРОМА 12, июня. /ТАСС

Маршрут забега проходил по исторической части города

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КОСТРОМА, 12 июня. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. человек из 162 городов в День России приняли участие в полумарафоне, который состоялся в Костроме в рамках проекта "Бегом по "Золотому кольцу". Об этом ТАСС рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту Костромской области Павел Чепогузов.

"Всего сегодня в забеге приняли участие почти 2,5 тыс. человек из 162 городов и 4 стран. Забег проходил в рамках всероссийского проекта "Бегом по "Золотому кольцу". У нас было несколько дистанций - 10 км, 21 км, 3 км, 600 м и 300 м, а также новый формат - эстафета", - сказал Чепогузов.

Маршрут забега проходил по исторической части Костромы. Спортсмены стартовали и финишировали у знаменитой костромской пожарной каланчи, пробежали вдоль комплекса торговых рядов, беседки Островского, памятника основателю Костромы - Юрию Долгорукому, восстанавливаемого храмового комплекса Костромского кремля, дворянского собрания, Романовского музея и других достопримечательностей.

По словам Чепогузова, организаторы придумали специальные забеги для детей, в том числе костюмированные. В них приняли участие около 80 юных спортсменов. "У нас сегодня были детские забеги на 300 м и 600 м. Для самых маленьких мы устроили фанран в костюмах снегурочек на 300 метров. Кострома - родина Снегурочки, это наш бренд, поэтому была выбрана такая тематика", - добавил Чепогузов.

Проект "Бегом по "Золотому кольцу" - это серия забегов в старинных русских городах. В этом году первый забег акции прошел 1 мая в Тутаеве Ярославской области. Всего состоится 13 стартов.

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