Регионы Поволжья отметили День России историческими прогулками

ТАСС, 12 июня. Жители сразу нескольких городов Поволжья 12 июня вместе с Днем России празднуют День города. Двойной праздник отмечают во вторник жители Пензы, Саранска, Ижевска, Перми, Димитровграда Ульяновской области.

В честь Дня России в регионах прошли праздничные мероприятия, большинство из которых так или иначе связаны с историей страны и городов. Жители Пензы заложили капсулу времени с посланием потомкам, а в Чебоксарах проходят экскурсии по историческим местам города.

Машина времени

Церемония закладки капсулы с посланиями потомкам прошла в Пензе во вторник в рамках празднования Дня России и 355-летия со дня основания города. Бумага с текстами посланий была запаяна в стекло и помещена в металлическую капсулу, которую заложили в стелу "Слава Героям" рядом с монументом "Росток" на набережной реки Суры - на то же место, где находились капсулы с посланиями потомкам из 1967 и 1977 годов. Эти капсулы были вскрыты 7 ноября 2017 года.

"Дорогие потомки, мы как драгоценную эстафету передаем свою веру в лучшее будущее, свои надежды и стремления. Мы убеждены, что вы будете самоотверженно отстаивать истинные человеческие ценности - любовь к своим родным и близким, трепетную заботу о красавице Пензе, в которой вы непременно будете счастливы", - говорится в тексте послания.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на торжественной церемонии отметил, что в капсуле времени оказались сразу два послания. По его словам, первое можно назвать официальным, а второе подготовили жители города - от школьников до ветеранов. Текст адресован жителям города 2063 года - в это время город отметит свой 400-летний юбилей. Губернатор отметил, что капсула с посланиями - это "особого рода машина времени", которая связывает жителей разных эпох.

Назад в будущее

Пермь во вторник отмечает 295-летие, празднования по этому случаю начались в ночь с 11 на 12 июня - 3 тыс. человек собрались в полночь на открытии нового арт-объекта "Часы обратного отсчета". Он представляет собой конструкцию высотой более 5 м с водяным колесом в основании.

Такое колесо стояло на плотине Егошихинского медеплавильного завода, с основания которого в 1723 году началась история города. На вершине арт-объекта расположен экран, начался отсчет времени, включая дни, часы, минуты и секунды, до 300-летнего юбилея Перми. Ровно в полночь "Часы обратного отсчета" были запущены.

"Часы - не просто арт-объект. Они напоминают нам, что время летит быстро, и до 300-летия Перми многое нужно успеть сделать, и это время мы собираемся потратить с максимальной пользой для нашего города", - сказал глава Перми Дмитрий Самойлов на открытии объекта.

Вечером 12 июня по пермским улицам пройдет карнавал "Пермское яркое", ожидается, что он соберет около 25 тыс. участников. Финалом праздничных мероприятий станет концерт певицы Елки на городской эспланаде, а также фейерверк в музыкальном сопровождении.

Исторические прогулки

Администрация Чебоксар совместно с Музейно- туристическим центром и туроператорами города в День России приглашает жителей в путешествие по самым значимым и историческим местам города. В рамках празднования Дня России для горожан и гостей Чебоксар организованы бесплатные обзорные экскурсии по маршруту "Сердце города".

Путешествие начинается от Чебоксарского Арбата и продолжается на Красной площади. Как сообщили в администрации города, участники экскурсий могут загадать желание на Световом мосту, узнать, по какой улице проходил в оковах Емельян Пугачев, и где ступала нога поэта Александра Пушкина, который приезжал в Чебоксары, чтобы изучить подробности крестьянского восстания. Экскурсоводы рассказывают о самой старой каменной тюрьме России, здания которой построены по личному указу Ивана Грозного и расположены в исторической части города.

Маршрут экскурсии также предполагает прогулку по самой старой улице города и осмотр первой Чебоксарской земской аптеки. Экскурсанты также узнают, что в одном из старейших монастырей города, основанном по указу Ивана Грозного, в XVIII веке отстояла службу сама императрица Екатерина II. Государыня даровала городу герб с пятью серебряными утками, в честь императрицы в городе создан сквер. Организаторы также предлагают велосипедные экскурсии по набережной Волги и рассказывают легенды о сети городских подземных улиц.

В День России в Чебоксарах во второй раз прошел Парад дружбы народов, по предварительной оценке, в нем приняли участие порядка 500 человек. Представители разных народов в национальных костюмах прошли с транспарантами от площади Республики до Красной площади, где был организован концерт "Я люблю тебя, Россия".