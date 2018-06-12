Москвичи и туристы отмечают День России, несмотря на непогоду

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Музыкально-танцевальный фестиваль "Свинговый бум", посвященный музыкальной атмосфере середины XX века, стал одним из ключевых событий праздничной программы ко Дню России в Москве. Несмотря на промозглую погоду, сотни москвичей и туристов на Новом Арбате принимают участие в танцевальных мастер-классах, передает корреспондент ТАСС.

Фестиваль в рамках Дня России проходит 11 и 12 июня на четырех площадках Нового Арбата - площадке рок-н-ролла у дома №13, площадке буги-вуги у дома №15, площадке линди-хоп у дома №19 и снова рок-н-ролл - у дома №21.

"Фестиваль посвящен музыкальной атмосфере периода "оттепели" в СССР, когда из-за рубежа стали просачиваться такие жанры как джаз, рок-н-ролл и так далее. Наши танцевальные мастер-классы в рамках фестиваля проходят каждый час с 12 дня до 9 вечера, и участие в них может принять любой желающий", - рассказала ТАСС директор школы джазовых танцев МСДК и организатор мастер-классов на Новом Арбате Лариса Вивас Курбатова.

Она отметила, что в понедельник, 11 июня, благодаря хорошей погоде участие в мастер-классах принимало больше людей, чем во вторник, но даже несмотря на дождь, четыре танцевальных площадки на Новом Арбате за два дня фестиваля посетило несколько тысяч человек, включая иностранцев. Всего за два дня работы фестиваля на площадках пройдет 20 мастер-классов, на каждый площадке танцуют по несколько пар молодых людей в соответствующих своей эпохе костюмах.

День России отмечается 12 июня. 28 лет назад, 12 июня 1990 года, Первый съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о суверенитете России. Согласно указу президента РФ Бориса Ельцина, 12 июня было объявлено государственным праздником - Днем независимости России. Официальное название "День России" закрепилось за праздником лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны новые праздничные дни.

Столица и регионы подготовили к знаменательной дате увлекательную и разнообразную праздничную программу.